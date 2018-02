Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Nadaljevanka v režiji Andreasa Prochaske, ki bo na nemški, avstrijski in britanski televiziji na ogled s konecem leta, prinaša osem enournih epizod. Foto: IMDb Roman Podmornica Lotharja-Güntherja Buchheima je izšel leta 1973, film po njem pa je leta 1981 režiral Wolfgang Petersen. Foto: IMDb Dodaj v

Nemška filmska klasika Podmornica še kot nadaljevanka

Po romanu Lotharja-Güntherja Buchheima iz leta 1973

21. februar 2018 ob 16:34

München - MMC RTV SLO, STA

S koncem leta prihaja televizijska nadaljevanka Podmornica (Das Boot), ki bo tako kot film iz leta 1981 temeljila na romaneskni predlogi Lotharja-Güntherja Buchheima in bo v središče postavila napredovanje nemških sil v drugi svetovni vojni.

Avstrijski režiser Andreas Prochaska z ekipo je v preteklem letu za projekt porabil 105 snemalnih dni, sodelovalo pa je 79 igralcev in okoli 1.000 statistov. Nadaljevanko so snemali v Münchnu, La Rochellu, Pragi in na Malti, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Vojna, ki je ni mogoče zmagati

Podmornica prinaša zgodbo o vojni in o možeh na nemški strani. Zgodba je spletena okoli mladeničev, skoraj še fantov, lačnih pustolovščin, ki jih je zapeljala nacistična propaganda, očaranih tudi nad možnostmi vojne tehnologije. Večina neizkušenih mornarjev kmalu spozna vojne grozote, osamljenost in obup. Podnaslov nadaljevanke se glasi: "Ko fantje postanejo moški v vojni, ki je ni mogoče zmagati."

Nadaljevanka z osmimi enournimi epizodami

Za projektom stojita televizija Sky in nemška producentska hiša Bavaria Film, zanj pa sta namenili 25 milijonov evrov. Nadaljevanka z osmimi enournimi epizodami bo na ogled na nemški, avstrijski in britanski televiziji, v njej pa med drugim igrajo Joachim Foester, Ben Münchow, Rainer Bock, Pit Bukowski in Lizzy Caplan.

V filmu Podmornica iz leta 1981 v režiji Wolfganga Petersena so igrali Jürgen Prochnow, Herbert Grönemeyer, Klaus Wennemann, Hubertus Bengsch in Martin Semmelrogge. Film so nato čez nekaj let predelali še v televizijsko miniserijo s tremi epizodami.

