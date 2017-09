Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tisto se v celoti odvije v kronološkem zaporedju, v poletnih mesecih leta 1989, ko mestece Derry v Mainu pretresa cela vrsta izginotij otrok. Težko se je otresti občutka, da bi spretnejši scenarist lahko v en sam film stlačil obe etapi boja z zlom, otroška in odrasla leta protagonistov, zajel neko globljo resnico pripovedi in ohranil integriteto prvotne strukture. Tako pa smo obsojeni na čakanje na drugo poglavje. Foto: IMDb Za drugi del bo sicer treba poiskati novo igralsko zasedbo, a ker bodo protagoniste mučili spominski prebliski preteklosti, se bomo še enkrat družili tudi s sedmerico, ki nam je prirasla k srcu v letošnjem filmu. Foto: Blitz Film

Nismo še varni: Tisto dobi nadaljevanje

Počakati bo treba samo še dve leti

26. september 2017 ob 13:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljudožerski klovn Pennywise že od premiere grozljivke Tisto (It) naprej podira najrazličnejše rekorde gledanosti za svoj žanr. Kljub terorju, ki ga zganja, pa se najbrž nihče ni zares bal, da film ne bi dobil nadaljevanja, ki ga zgodba zahteva. Zdaj je zeleno luč prižgal tudi studio.

Podjetji New Line Cinema in Warner, ki imata pod svojim okriljem grozljivko Tisto, sta potrdili, da bo film dobil nadaljevanje, in tudi že določili datum premiere: v kinematografe prihaja 6. septembra 2019.

Manj kot en mesec po premieri je film režiserja Andyja Muschiettija, ki je znan predvsem kot adaptacija kultnega istoimenskega romana Stephena Kinga, podrl rekord najbolj gledane grozljivke vseh časov (če ne upoštevamo inflacije). Izganjalec hudiča je davnega leta 1973 v Severni Ameriki zaslužil 233 milijonov dolarjev, po celem svetu pa 441 milijonov dolarjev (če upoštevamo inflacijo, se samo domači zaslužek giblje okrog 917 milijonov dolarjev).



Rekord izganjalca hudiča še ni (zares) podrt

No, Tisto je zaslužil 266 milijonov v domovini in za zdaj skoraj 500 milijonov v skupnem seštevku. Grozljivka, ki ima v ZDA najvišjo cenzorsko oznako (R), je kljub temu od mrtvih obudila letargične kinematografe, ki so v kilavi avgustovski beri samevali.

V Sloveniji si je Tisto prvi konec tedna ogledalo rekordnih 9.090 gledalcev. Film je priigral 54.082,45 €, kar ni zgolj najbolj oblegana premiera grozljivke letos, pač pa tudi najdonosnejša premiera grozljivke vseh časov v Sloveniji.

Gary Dauberman, ki je bil eden od scenaristov pri prvem filmu, je že podpisal pogodbo za sodelovanje pri nadaljevanju, Muschietti pa uradno še ni del ekipe (čeprav je to najbrž samo vprašanje časa). The Hollywood reporter prav tako napoveduje vrnitev producentov (to so Barbara Muschietti, Roy Lee, Dan Lin, Seth Grahame-Smith in David Katzenberg).

Zlo se zbudi vsakih 27 let

Seveda pa bo treba za naslednji film poiskati nove igralce: Tisto je zgodba o travmatični seriji umorov otrok, ki mestece Derry pretresajo vsakih 27 let. V prvem delu mladi protagonisti umorijo brezoblično Zlo, ki živi v kanalizaciji in najraje privzame obliko klovna - no, tako vsaj mislijo.

Ko se slaba tri desetletja kasneje začne nova serija umorov, se morajo prijatelji, ki so se medtem raztepli na vse strani in popolnoma pozabili na travmatično skupno izkušnjo, vrniti v Derry in enkrat za vselej dokončati začeto nalogo. Stephen King je v svojem romanu, ki se razteza na več kot 1100 straneh, mojstrsko prepletel časovni ravni preteklosti in sedanjosti, avtorji filmske adaptacije pa so se odločili za linearen pristop: v prvem delu so obravnavali otroška leta, v naslednjem bodo na vrsti odrasla.

Don't want to wait for Part 2 of IT, the movie? You can always read IT, the book. Just sayin'. — Stephen King (@StephenKing) September 11, 2017

A. J.