Nov logotip za Unescovo dediščino Almaden - Idrija

Na natečaj je prišlo 19 predlogov

12. januar 2018 ob 11:01

Idrija - MMC RTV SLO

V Idriji so predstavili nov logotip, ki bo v prihodnje predstavljal, označeval in promoviral Unescovo dediščino živega srebra Almaden – Idrija.

Uporaba uradnega logotipa je namenjena izključno za nekomercialne namene, in še to s predhodnim soglasjem nacionalne komisije za Unesco, je pojasnila predstavnica občine Idrija Martina Pišlar. Zato sta se koordinacijska odbora iz Idrije in Almadena odločila, da prek mednarodnega študentskega natečaja poiščeta nov logotip. Tega bodo turistični ponudniki, podjetja, obrtniki in posamezniki, ki sooblikujejo in predstavljajo idrijski turizem, lahko uporabljali tudi za promocijo svojih dejavnosti in ponudbe.

Na natečaj, ki so ga izvedli lani, je prispelo 19 predlogov. Zmagovalna rešitev je delo študenta arhitekture Ambroža Bartola. "Ko sem se spraševal, kaj je skupna identiteta Almadena (op. ta španski rudnik je bil nekdaj največji rudnik živega srebra na svetu) in Idrije, sem se zazrl v podobe, ki izhajajo iz procesa rudarjenja na teh dveh območjih. To so podobe, ki pričajo o marljivosti in iznajdljivosti človeka", je povedal Bartol. O logotipu pa je pojasnil, da njegova oblikovna osnova izhaja iz subatomske strukture elementa živega srebra. To je 80 krožno razporejenih točk v šestih plasteh. To predstavlja 80 elektronov in torej atomsko število živega srebra. "Logotip lahko nadalje simbolizira filigranskost čipke ali natančnost in dovršenost tehnike, uporabljene pri rudarjenju, ali kapljice živega srebra in njihovo igrivost," je še dodal.

V Idriji so izrazili upanje, da bo nov logotip pripomogel k večji prepoznavnosti Unescove dediščine in zanimanju zanjo. Sodeč po statistiki obiskanosti znamenitosti, jim namreč še ni uspelo unovčiti potenciala vpisa na Unescov seznam svetovne dediščine.

Nina Brus, Radio Slovenija