Novi šov Sache Barona Cohena kontroverzen že pred premiero

Serija Who is America? bo najverjetneje satira

12. julij 2018 ob 18:14

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Izzivalni britanski komik Sacha Baron Cohen si je v ZDA naslove v medijih izboril, še preden je njegov novi šov sploh prišel na spored. Nekaj javnih osebnosti - na primer političarka Sarah Palin in radijski voditelj Joe Walsh - se pritožuje, da jih je že potegnil za nos.

Serijo Who Is America? bo kabelska televizija Showtime začela predvajati že to nedeljo, a javnost o njej ne ve še skoraj ničesar - Objavljen je bil le napovednik, v katerem nekdanji ameriški obrambni minister Dick Cheney podpisuje steklenico, ki je označena kot "komplet za mučenje z vodo".

Serija, ki ima za zdaj samo sedem delov, je v resnici Cohenov prvi televizijski projekt v zadnjih desetih letih; kot komik je zaslovel z alter-egom prevratnega angleškega raperja Alija G.-ja, ki je med drugim intervjujal Donalda Trumpa in Newta Gingricha. V lažnem dokumentarcu je Borat leta 2066 bril norce iz Kazahstana in predvsem iz nerazgledanih Američanov.

Sarah Palin, ki je leta 2008 kandidirala za podpredsednico, je zdaj na družbenih omrežjih razkrila, da jo je Cohen z zvijačo pripravil do intervjuja; preoblečen je bil v invalidnega vojnega veterana, tema pogovora pa naj bi bili ravno ameriški veterani. Nekdanji republikanski kongresnik Joe Walsh, ki zdaj vodi svoj radijski šov, ima podobno zgodbo: komik ga je menda prepričal, da je sodeloval v intervjuju o Izraelu. Walsh zdaj poziva k bojkotu Showtima (ki je v lasti mreže CBS).

Pri Showtimu za zdaj nočejo komentirati izjav Walsha in Palinove, tako kot tudi nočejo potrditi, kateri posamezniki se bodo v seriji pojavili.

Besna Sarah Palin in njeni narekovaji

"Pridružila sem se dolgi vrsti ameriških javnih osebnosti, ki so postale žrtev zlobnega, izkoriščevalskega, bolnega "humorja" britanskega "komika" Sache Barona Cohena," je Palinova v torek zapisala v objavi na Facebooku. Piše še, da je bil moški, za katerega je prepričana, da je bil prav Cohen, "močno zamaskiran v invalidnega ameriškega veterana, vključno z lažnim vozičkom". "Pretrpela sem dolg "intervju", poln hollywoodske nespoštljivosti in sarkazma; naposled sem imela dovolj, si snela mikrofon in odkorakala."

Prepoznavne Cohenove metode

Za njo se je oglasil še Walsh, ki pravi, da se mu je zgodilo nekaj precej podobnega. Konservativca, ki ne skriva svojih proizraelskih stališč, so povabili na banket "braniteljev Izraela" in ga tam povabili, naj spregovori pred kamero. "Strpali so me v studio, produkcija je bila na psu, začela sva se pogovarjati o izraelskih vprašanjih, o obrambi in podobnem, nato pa začne novinar kar naenkrat govoriti, da bi se morali otroci sami braniti pred terorističnimi napadi," je tvitnil.

Nato je Walsh po lastnih besedah prekinil intervju in izrazil svoj dvom glede tega, v katero smer se debata odvija. "Nato so me producenti potisnili iz studia, ker je bilo videti, da je izbruhnil pretep. Najbolj čudaški intervju mojega življenja."

