Novo na TVS: serija o ljubezni, zdrahah in sijaju Habsburžanov

Prvi del serije se začne z novico o smrti burgundskega vojvode Karla Drznega, ki je padel pri obleganju Nancyja; vest se naglo razširi tako po Franciji kot po Svetem rimskem cesarstvu. Ker Karel Drzni nima moškega naslednika, ga na burgundskem prestolu nasledi hči Marija. Ker je Burgundija moški fevd, se mora Marija čim prej poročiti. Foto: IMDb

23. november 2017 ob 16:52

Da so zgodovinske serije o resničnih vladarskih dinastijah, zasoljene s ščepcem spletk in ljubezni, silno hvaležna tematika za serije in filme, vemo že dolgo. A po intrigah Borgijcev in Tudorjev se bomo zdaj ustavili še malce bliže domu: v avstrijsko-nemški koprodukciji je nastala serija o enem najslavnejših Habsburžanov.

Nadaljevanka v šestih delih je "privlačna, tragična in ganljiva zgodba" o Mariji Burgundski (1457 – 1482) in Maksimiljanu Habsburškemu (1459 – 1519), kasnejšemu cesarju Maksimiljanu I.

Prvi del serije s celim naslovom Maksimilijan in Marija - igra moči in ljubezni lahko danes ob 23.30 ujamete na prvem programu TV Slovenija. Režiral jo je Andreas Prochaska, pod scenarij je podpisan Martin Ambrosch, v glavnih vlogah pa nastopajo Jannis Niewöhner, Christa Théret, Alix Poisson, Tobias Moretti, Jean-Hugues Anglade in Raphael Lenglet.

15. stoletje je bilo stičišče med srednjim vekom in renesanso, Evropa je bila opustošena od vojn, kuge in inkvizicije. Nekaj družin, ki je obvladovalo celino, so svojo moč krepile z intrigami in porokami. Marija in Maksimiljan ste se morala že mlada naučiti nositi težo odgovornosti, ki ju je prinašalo družinsko poreklo. Maksimiljan je bil edini dedič Habsburžanov, sin cesarja Friderika III. in Leononre – Helene Portugalske, Marija je bila hči Karla Drznega in Izabele Bourbonske in dedinja vojvodine Burgundije.

Zakon iz ljubezni v svetu, ki je stavil na strategijo

Ko je burgundski vojvoda umrl v boju, je Marija postala edina naslednica. Mlada ženska, bistrega uma in najbogatejša dedinja Evrope je bila tarča številnih snubcev. Hoteli so jo poročiti s Karlom, slabotnim sinom francoskega kralja Ludvika XI., a se je leta 1477 raje na hitro poročila z ljubljenim Maksimiljanom.

Maksimiljan je širil posesti, a največ ga je pridobil na območju Nizozemske, prav zaradi poroke z Marijo Burgudnsko. Rodili so se jima trije otroci: sin Filip, hči Margareta in Frančišek, ki je umrl takoj po rojstvu. V času vladanja Maksimiljana in Marije je habsburški imperij postal veličasten.

