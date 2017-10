O obletnici preboja pri Kobaridu tudi na dan Kobariškega muzeja

Odprtje razstave Kobarid, Caporetto, Karfreit 1917

21. oktober 2017 ob 16:17

Kobarid, Caporetto, Karfreit 1917 je povedni naslov razstave, ki je na ogled v Kobariškem muzeju - odprli so jo ob dnevu Kobariškega muzeja, sicer pa gre za tretjo tematsko razstavo ob okroglih obletnicah.

Postavitev Kobarid, Caporetto, Karfreit 1917 je pripravil Željko Cimprič iz Kobariškega muzeja, kot slavnostnega govornika na odprtju pa so povabili tržaškega pisatelja Paola Rumiza.

Cimprič je glede razstave povedal: "Na prvi smo korak za korakom predstavili potek te bitke na Kolovratu, ob 90-letnici bitke smo odšli v Furlanijo z napadalci vse do reke Piave. Tokrat smo ponovno želeli doprinesti nekaj novega, zato smo v razstavo vključevali zgodbe ljudi, predvsem so to zgodbe tistih, ki so bili v jarkih, pa tudi besede italijanskih generalov."

Kot povabilo na nekdanja bojišča

Na razstavi so predstavljene zgodbe 34 ljudi, prič z bojišča, ob njih so predstavljeni njihovi portreti ter predstavljeni kraji, kjer so se borili, in današnji veliki posnetki teh krajev. Najnovejša postavitev na ta način tudi vabi ljudi na tiste kraje, kjer se je vse dogajalo, kjer je bitka potekala. "To je hkrati pripoved o njihovih izkušnjah in povabilo na nekdanja bojišča," je še pojasnil Cimprič.

Na Kobariškem bo slovesno tudi v prihodnjih dneh, saj 24. oktobra, na dan 100. obletnice preboja pri Kobaridu pripravljajo številne dogodke vzdolž celotne soške fronte. Natančen program dogajanja ob tej okrogli obletnici si lahko pogledate tukaj.



"V popisih padlih je zapisano samo, da so padli, nič drugega. Tako da je to povezano z zgodbo o eksploziji v kaverni, kjer so čakali, da gredo v napad, ob tem pa se je nekomu po nesreči aktivirala ročna granata in ko jo je odvrgel, je padla na eksploziv, ki so ga imeli tam shranjenega Avstrijci," še pove avtor razstave.

Zgodba o petnajstih izginulih vojakih

Tako so med pripravo tokratne razstave na dan prišle številne nove informacije in zgodbe z bojišča. Med njimi je po Cimpričevih besedah zgodba o petnajstih izginulih vojakih na grebenu, ki se razteza od Krna proti Bovcu. Hkrati pa še vedno obstaja precej še neobjavljenih zadev, ki bodo lahko v prihodnje služile za pripravo novih razstav.

