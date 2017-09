Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Leskovec se je z Vurnikovim življenjem in delom ukvarjal že v doktorski nalogi leta 1991, poleg tega je pred leti pripravil scenarij za dokumentarno-igrani film režiserke Alme Lapajne z naslovom Iskalca o zakoncih Vurnik. Foto: Arhiv RTV SLO Vsako poglavje sklene bogat izbor slikovnega gradiva, vsega skupaj je v knjigi objavljenih kar 136 fotografij iz slovenskih in avstrijskih arhivov. Foto: Andrej Mahovič s.p. Sobivanje slikarke in arhitekta se jasno kaže tudi v njunih skupnih delih. Ustvarjanje Helene Vurnik je trenutno na ogled v Narodni galeriji. Foto: Narodna galerija/iz osebnega albuma družine Vurnik Čeprav sta se z ženo Heleno odpravila v Slovenijo delat za čast slovenskega naroda in kulture, mu domovina vrsto let ni izkazovala ustreznega priznanja. Na sliki: Študija za poslikavo zadružne gospodarske banke, delo Helene Virnik iz leta 1922. Foto: Narodna galerija Sorodne novice Dunajčanka, v kateri je Ivan Vurnik videl potencial, da mu bo pomagala vzpostaviti slovenski narodni slog Po desetletjih iz moževe sence prihaja slikarka Helena Vurnik Dodaj v

O življenjski poti zakoncev Vurnik. Obvezno čtivo slovenskih intelektualcev.

Popolna posvečenost ustvarjalnemu poslanstvu

26. september 2017 ob 17:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Le nekaj dni po odprtju razstave o delu Helene Vurnik v Narodni galeriji je življenje slikarke in oblikovalke dobilo tudi knjižno obravnavo. Pravzaprav je knjiga posvečena obema, Heleni in njenemu možu, slavnemu arhitektu Ivanu Vurniku. Podpisuje jo Boris Leskovec, ki je s tem zapisal šele prvo knjižno delo o tem umetniškem zakonskem paru - njuna dediščine je namreč tako bogata, pravi, da jo bo predstavil v kar šestih knjigah.

Temo, ki jo obravnava prva knjiga v seriji, razkrije že naslov dela - Na brzicah življenja: Življenjska pot arhitekta Ivana Vurnika in slikarke Helene Kottler Vurnik. Leskovec, ki že več let raziskuje njuno življenje in delo, pravi, da je življenje kot reka, ki vsakega premetava v dobrem in v slabem, in tako se je dogajalo tudi zakoncema Vurnik.



Njuna življenjska pot pa je le del zgodbe, saj je zapuščina Vurnikov izjemno bogata. Zato načrtuje napisati še šest knjig; drugi bo naslov Umetnost je doživljanje resnice - Vurnikove misli in teze o umetnosti in arhitekturi, niz pa bo sklenila knjiga Arhitekturni elementi za kompozicijo - priročnik za delo arhitektov (izdajatelj je Arhitektura in svetovanje, Andrej Mahovič s.p.).

V likovnem smislu je Leskovec knjigo zasnoval arhitekturno. Na koncu vsakega poglavja je dodal bogato slikovno gradivo, ki obsega vsega skupaj kar 136 fotografij iz slovenskih in avstrijskih arhivov, devet portretnih skic Helene Kottler Vurnik in pisma iz osebne korespondence družine Vurnik.

Knjiga, ki ne bi smela manjkati na policah slovenskih intelektualcev

"Tako popolnega življenjepisa arhitekta, kot nam ga slika avtor, doslej še nismo poznali. Knjiga pojasnjuje tudi vrsto drugih pomembnih vprašanj, na primer Fabianijev odnos do ljubljanske profesure. Skratka gre za eno temeljnih študij, ki ne bi smela manjkati na policah slovenskih intelektualcev," je o delu zapisal recenzent, umetnostni zgodovinar Damjan Prelovšek.

Umetnostni zgodovinar Milček Komelj, ki je prav tako podpisal recenzijo, pa je med drugim zapisal, da sta iz knjige razvidni predvsem življenjska usoda in umetniška pot obeh ustvarjalcev: Vurnikova popolna posvečenost ustvarjalnemu poslanstvu, organizacijska podjetnost ob ustanovitvi ljubljanske univerze, ki jo nazorno osvetljujejo njegova pisma Plečniku, in pedagoška zavzetost.

Sladkosti in bridkosti življenja

Ivan Vurnik se je rodil leta 1884 Radovljici, arhitekturo je študiral na Dunaju. V dijaških letih je bil platonsko zaljubljen v hčerko profesorja grščine in latinščine Mileno Perušek, katere neuslišana ljubezen mu je močno krojila tudi razpoloženje v prvih študentskih letih na Dunaju. Med prvo svetovno vojno je bil vpoklican v avstro-ogrsko vojsko, poleg bridkosti pa je v vojnih letih okusil tudi sladkosti življenja, ko se je poročil tudi s slikarko Heleno Kottler, ki se jima je rodila hčerka Jaromira - Mira.

Med drugo svetovno vojno je družino doletela tragična smrt sina Nikolaja - Nika, sicer aktivista OF-a. Po koncu vojne je nova oblast prof. Vurnika, prvega dekana šole za arhitekturo, poslala na enoletni študijski dopust. Domovina jima vrsto let ni izkazovala ustreznega priznanja, čeprav sta se z ženo Heleno odpravila v Slovenijo delat za čast slovenskega naroda in kulture. Po ženini smrti – dve leti starejša Helena je umrla leta 1962 - se je star skoraj 80 let poročil s svojo mladostno simpatijo Mileno Perušek. Ivan je umrl 1971 je v rodni Radovljici, star 87 let.

Spodaj si oglejte dokumentarno-igrani film o zakoncih Vurnik Iskalca, ki ga je Alma Lapajne posnela po scenariju Borisa Leskovca.

