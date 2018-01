Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na 48. Tednu slovenske drame bo na ogled šest predstav v tekmovalnem programu, pet v spremljevalnem, predvidoma šest v mednarodnem in ena v dodatnem programu. Foto: BoBo Kot je izpostavila direktorica Prešernovega gledališča Mirjam Drnovšček, bo letošnji festival podoben prejšnjim, saj finančne možnosti ne dopuščajo, da bi ga razširili. Foto: BoBo Od lanske jeseni oder ljubljanske drame gosti celovečerno enodejanko Zid, jezero Dušana Jovanovića. Z intimno ljubezensko dramo tragičnih razsežnosti se je spopadel srbski režiser mlajše generacije Miloš Lolić. Foto: SNG Drama/Peter Uhan Dodaj v

Od Cankarja do Jovanovića - kaj prinaša Teden slovenske drame?

Na 48. Tednu slovenske drame v 12 dneh predvidoma 18 predstav

18. januar 2018 ob 19:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnji Teden slovenske drame, ki se bo v Kranju začel na svetovni dan gledališča, ki ga obeležujemo v marcu, bo v 12 dneh ponudil 18 predstav: seveda gre za same uprizoritve slovenskih dramskih del.

Kot je na novinarski konferenci povedala selektorica festivala Tea Rogelj, je bilo na letošnji TSD prijavljenih 37 predstav, med katerimi je šest uprizoritev amaterskih gledaliških skupin in sedem projektov neinstitucionalnih skupin. Poleg prijavljenih si je selektorica ogledala še 25 drugih produkcij in dobra polovica vseh temelji na klasični dramski formi. Kot kriterij za uvrstitev v tekmovalni program je upoštevala dodelanost, dovršenost in kompleksnost uprizoritev.

V tekmovalnem program je uvrstila projekt Človek, ki je gledal svet režiserja Žige Divjaka v izvedbi Slovenskega mladinskega gledališča, avtorski projekt Stenica režiserja Jerneja Lorencija v koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj in Mestnega gledališča Ptuj, verzno dramo Ljudožerci Gregorja Strniše v režiji Ivice Buljana in izvedbi Drama SNG Maribor, dramo Pod snegom Saše Pavček v režiji Barbare Zemljič in produkciji Mini teatra Ljubljana ter dve produkciji SNG Drama Ljubljana, in sicer Cankarjeve Hlapce režiserja Janeza Pipana ter Zid, jezero Dušana Jovanovića v režiji Miloša Lolića.

Ne tekmujejo, a sodijo na festival

V spremljevalni program je Rogljeva uvrstila pet del, ki so bila uprizorjena prvič. Med njimi sta krstni uprizoritvi na TSD nagrajenih del, ki sta lani zaživeli v ljubljanski Mali drami. To sta Ljudski demokratični cirkus Sakešvili Roka Vilčnika (rokgre) v režiji Luke Martina Škofa ter delo Simone Hamer Razglednice ali Strah je od znotraj votel, od zunaj pa ga nič ni v režiji Ajde Valcl.

Poleg tega so v spremljevalnem programu Trojno življenje Antigone Slavoja Žižka v izvedbi Anton Podbevšek teatra in režiji Matjaža Bregarja, zvočna igra o materinskem mitu Idealna ustvarjalk Pie Brezavšček, Barbare Krajnc Avdić in Saške Rakef v produkciji Škuc gledališča ter gledališki koncert po besedilih Gregorja Strniše Slovenska popevka v režiji Matjaža Pograjca in izvedbi Slovenskega mladinskega gledališča ter Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič - Draga.

Poleg omenjenih je selektorica letos želela v program izjemoma uvrstiti še uprizoritev, ki je sicer namenjena predvsem otroškemu občinstvu. Gre za predstavo Lutkovnega gledališča Ljubljana Nekje drugje v režiji Tina Grabnarja. Predstava bo tako na sporedu v dodatnem programu.

Indijska, japonska in ruska uprizoritev Evalda Flisarja

V mednarodnem programu načrtujejo kar šest predstav, vendar je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev gostovanje nekaterih gledališč v Kranju še pod vprašajem. V programu so kar tri drame Evalda Flisarja, in sicer je Enajsti planet uprizorilo gledališče iz Indije, Komedijo o koncu sveta gledališče iz Japonske, Noro Noro pa gledališče iz Rusije. Ljudski demokratični cirkus Sakešvili so uprizorili izraelski gledališčniki, 5fantkov.si Simone Semenič pa albanski. Prav tako je v mednarodni program uvrščena koprodukcija kranjskega gledališča in gledališča iz Tuzle Zrno soli avtorice in režiserke Nede R. Bric.

Kot je izpostavila direktorica Prešernovega gledališča Mirjam Drnovšček, bo letošnji festival podoben prejšnjim, saj finančne možnosti ne dopuščajo, da bi ga razširili. Ministrstvo prispeva 65.000, občina 48.000, 10.000 evrov pa naj bi bilo lastnih prihodkov. Čeprav že vrsto let dobiva enako višino sredstev, pa festival vseeno raste predvsem s spremljevalnimi dogodki.

Tako kot vsako leto bo v okviru festivala potekala delavnica dramskega pisanja, katere mentor bo tokrat eden najbolj uprizarjanih avtorjev, poljski dramatik Tadeusz Slobodzianek. Prav tako bodo ponovno pripravili tudi bralne uprizoritve del, nominiranih za Grumovo nagrado, in okrogla miza, ki jo pripravljajo z Društvom gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije.

