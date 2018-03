Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Palais de Tokyo, kjer pripravljajo vodstva po razstavah za nudiste. Foto: AP Kader Attia, eden od umetnikov, čigar razstava bo kot prva v Franciji sprejela skupino nudistov. Foto: EPA Ko smo goli, lahko celotno telo izkusi barvo, telo ne le gleda, ampak delo lahko občuti v celoti ter začuti njegove vibracije. Ko odvržemo obleke, se njihove barve ne vpletajo v vibracije slik in ne motijo odnosa med gledalcem in umetniškim delom- Stuart Ringhold Sorodne novice Bi si razstavo ogledali goli? Na ogled razstave popolnoma goli Foto: Goli moški obiskali razstavo o golih moških Dodaj v

Pariški muzej premajhen za trumo golih obiskovalcev

na tisoče Francozov bi šlo golih v galerije

19. marec 2018 ob 11:24

Pariz - MMC RTV SLO

Ko so ljubitelji javne golote, povezani v Zvezo pariških nudistov, za 5. maj preko Facebooka organizirali obisk muzeja Palais de Tokyo, niso slutili, da bo odziv tako številčen. Število prijav je z nekaj tisoči morebitnih udeležencev preseglo muzejske zmogljivosti.

Tisoče jih je tako razočaranih ostalo v čakalni vrsti. Priljubljeno središče za sodobno umetnost je zatem članom nudistične zveze ponudilo posebno matinejo z obiskom razstave Discorde, Fille de la Nuit (Razdor, hči noči).

Nudisti so povabilo vzeli kot darilo

Golim obiskovalcem se bodo na matineji, datum še ni določen, pridružili tudi goli kustosi, ki bodo skupino po razstavi vodili. Goli muzejski delavci bodo nudistom pokazali dela osmih različnih umetnikov, od Britanca Georga Henryja Longlyja do francoskega dvojca Kadera Attiaja in Jean-Jacquesa Lebela. Za francoske galerije bo to prvi takšen obisk, medtem ko so s podobnim vodenjem poskusili leta 2015 v Narodni galeriji v Canberri, v Avstraliji, poroča Guardian. Ena takratnih obiskovalk je izkušnjo opisala kot "plavanje v soju luči" in dodala, da bi oblačila nepopravljivo pokvarila obisk.

Predsednik ANP-ja Laurent Luft je za Guardian pojasnil, da je bila ideja o nudističnem obisku sprva podana s strani galerije. “Ravno ko sem tudi sam razmišljal o vključitvi naše zveze v kakšen kulturni dogodek, so me kontaktirali z muzeja. Povedali so, da bi radi poskusili povabiti obiskovalce z novim pristopom." To povabilo je bilo zanj darilo, poleg tega pa ga navdušuje tudi veselje, s katerim so obiskovalci sprejeli povabilo.

Spletno vabilo je doseglo dva milijona ljudi

V torek so se v ANP odzvali na izjemen odziv na dogodek na svojem Facebook računu, kjer so tudi objavili zdaj razvpiti dogodek. Statistika je impresivna: dva milijona ljudi je videlo objavo, 156.000 jih je nanjo kliknilo, več kot 22 tisoč ljudi pa se za nudističen obisk galerije zanima. Večina od teh je žensk, starih 18 do 34 let. (Točne podatke si lahko ogledate spodaj.)

V izjavi so zapisali, da to samo potrjuje, da imajo golota, duhovno stanje nudizma in blagodejen vpliv golote mnogo večji doseg, kot si zamišljamo.

Zanimanje za nudizem ne izumira

Luft pravi, da starejši nudisti pogosto mislijo, da zanimanje za nudizem izumira, vendar statistika in veliko zanimanje za dogodke njihove zveze kažejo drugače. Na lanski turnir v kegljanju se je vključilo kar 137 ljudi.

"Radi bi poudarili, jasno in glasno, da v Parizu obstaja velika zahteva po nudizmu. Še vedno je premalo prostorov, v katerih se lahko slečemo."

Obleke motijo odnos med gledalcem in umetniškim delom?

Gibanju se je med prvimi pridružil tudi sydneyski Muzej sodobne umetnosti, z navdušenim nudistom, kustosom Stuartom Ringholtom na čelu. Gola vodstva Ringholt izvaja že od leta 2010, večinoma v avstralskih muzejih in galerijah. Ringholt zatrjuje, da podobni vzorci, še posebej na barvitih oblačilih, jemljejo pozornost od umetniških del.

Ko smo goli, lahko celotno telo izkusi barvo, telo ne le gleda, ampak delo lahko občuti v celoti ter začuti njegove vibracije. Ko odvržemo obleke, se njihove barve ne vpletajo v vibracije slik in ne motijo odnosa med gledalcem in umetniškim delom, je povedal v intervjuju za Huffinton Post.

Trend v Evropi pa so že leta 2013 začeli v dunajskem muzeju Leopold. Tam so si popolnoma goli moški ogledali razstavo o moški goloti skozi zgodovino Goli moški, od leta 1800 do danes.

