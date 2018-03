Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Tvorno sodelovanje bosansko-hercegovskih pesnikov: Damir Avdić (levo) umetniško že dolgo ustvarja v Sloveniji, Marko Tomaš pa se pogosto vrača v Slovenijo. Na fotografiji: med predstavitvijo nove knjige Tomaša Zbogom, fašisti v slovenščini. Foto: BoBo/Foto Bobo Razlog je bil SFRJ, premestitev jeklenih kril naše armade. Tako sem se rodil v Ljubljani. Marko Tomaš o tem, kako se je rodil prav v Ljubljani Založba Sanje je v slovenščini izdala že drugo zbirko pesmi Marka Tomaša, pesnika iz Mostarja. Prevedla jih je Aleksandra Rekar. Foto: BoBo/Foto Bobo Po mojem mnenju je nasilje, ki se tam dogaja, pravzaprav poskus, da se prav v krajih, kjer je bilo jugoslovanstvo najbolj ukoreninjeno, uniči sleherna, tudi najmanjša ideja, da ta ideja znova vzklije, oziroma da se zaseje seme sovraštva in nestrpnosti, da bi se zatrla zamisel o skupnem življenju. Marko Tomaš o razlogih za nasilje v Vukovarju in Mostarju Damir Avdić je vsestranski umetnik, ki ustvarja glasbo, pesmi, romane, performanse v Sloveniji. V stiku je z mladimi pesniki iz regije in jih podpira pri njihovem uveljavljanju pri nas. Foto: BoBo/Foto Bobo

"Pesmi Marka Tomaša tečejo kot rekonerol"

Tako pesnika iz Mostarja opisuje Bosanski Psiho D. Avdić

3. marec 2018 ob 07:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zagotovo so vsa mesta, v katerih sem živel, pustila name globok pečat, pravi bosansko-hercegovski pesnik Marko Tomaš, ki se je rodil v Ljubljani, odraščal v Mostarju, kjer živi danes, a je nekaj časa živel tudi v Zagrebu, Splitu, Sarajevu in Somborju.



Marko Tomaš je pesnik in kolumnist, nedavno je v Ljubljani skupaj s kolegom po peresu in sorojakom iz Tuzle, ki živi in ustvarja v Sloveniji, Damirjem Avdićem predstavil svojo novo pesniško zbirko Zbogom, fašisti. Zbirko je v slovenščini izdala založba Sanje kot tudi njegovo prvo zbirko Črni molitvenik.

Tomaš je objavil že osem pesniških zbirk in Zbogom, fašisti je starejša zbirka, ki je nastajala v času, ko je Tomaš živel v Splitu in tam vodil založbo Utopia. Rojen je bil pred 38 leti v Mostarju in se je v življenju veliko selil. Vsako mesto pa je na njem pustilo pečat. V Splitu je živel pred desetimi leti: "Ta zbirka je večinoma napisana v Splitu, ko sem tam živel. Nekako je naznanila konec nekega obdobja v mojem življenju in prehod v nekaj novega. Človeka, še posebej pesnika, zagotovo zaznamuje tudi prostor. Način mojega pisanja včasih določa tudi kot, pod katerim sončni žarki padajo na mesto ali ulico, kjer preživljam čas. Res so me močno izoblikovali vsi kraji, kjer sem živel." Nanj je vplivala tudi Ljubljana, kjer se je rodil pred 38 leti in kamor se pogosto vrača. Kako se je to zgodilo? "Razlog je bil SFRJ, premestitev jeklenih kril naše armade. Tako sem se rodil v Ljubljani."

Seme sovraštva

Marko je živel še v Somborju, Sarajevu, Splitu in Zagrebu, danes pa spet živi v Mostarju od kod je njegova mati. Kot sam pravi, sta Mostar in Vukovar postala simbola nestrpnosti med narodi. In to se ni zgodilo naključno: "Po mojem mnenju je nasilje, ki se tam dogaja, pravzaprav poskus, da se prav v krajih, kjer je bilo jugoslovanstvo najbolj ukoreninjeno, uniči sleherna, tudi najmanjša ideja, da ta ideja znova vzklije, oziroma da se zaseje seme sovraštva in nestrpnosti, da bi se zatrla zamisel o skupnem življenju."

Tomaševe kolumne kritične do družbe

Poleg pesmi piše tudi kolumne in v njih ostro kritizira družbo. Na portalih Lupiga.com in Žurnal.info lahko beremo Tomaševe kolumne, ki nosijo pečat njegove poezije: "Trudim se, da bi bilo v mojem novinarskem delu zaznati tudi moje pesniško ustvarjanje. Kolumne so zelo sentimentalne. To je nekakšen moj osebni pečat, poskušam, da se glas, ki se je oblikoval skozi poezijo, odraža tudi v tistem, kar pišem v svojih kolumnah."

Ko poezija teče

Predstavitev zbirke Zbogom, fašisti v knjigarni Sanje je moderiral umetnik Damir Avdić iz Tuzle, ki živi in ustvarja v Sloveniji. Prav Tomaš je pred leti organiziral prvi koncert Damirja Avdića v Mostarju. Pogosto se srečujeta ob knjižnih in glasbenih dogodkih v vsej regiji. Damirju Avdiću je poezija Marka Tomaša všeč, ker: "Njegova beseda teče kot nekakšen rokenrol, dobro bi se podala tudi h glasbi. V teh prostorih je kar nekaj dobrih pesnikov, Faruk Šehić, Miloš Živanović ... Vse to so ustvarjalci, katerih poezija teče."

Piše roman v Mariboru?

Marko zdaj počiva v Mariboru. Menda je začel pisati nov roman. Čeprav o tem za zdaj ne govori preveč in z nasmeškom dvoumno pojasnjuje: "Pišem in ne pišem. Bomo videli. Če ga bom dokončal, ga pišem, če ne bom, ga ne pišem." Do novega romana ali nove pesniške zbirke pa uživajmo v dvojezični zbirki Zbogom, fašisti, ki jo je prevedla Aleksandra Rekar.









S. B. L., Vesna Hrdlička Bergelj, naglas@rtvslo.si