Pisma razkrivajo zasebno plat prve dame kriminalke, Agathe Christie

Iz arhivov založbe Harper Collins

17. julij 2017 ob 21:18

London - MMC RTV SLO

Čeprav je še pred smrtjo dosegla globalno slavo in veljala za "najbogatejšo piseljico na svetu", tudi Agatha Christie ni bila odporna na prepire s svojim urednikom. To vsaj razkriva njena privatna korespondenca, ki jo bodo Britanci razstavili čez nekaj dni.

Pisma na razstavi v Harrogatu, ki je posvečena dvestoletnici založbe Harper Collins, so lep dokaz, da niti velika Agata Cheistie ni bila popolnoma varna pred prebliski nečimrnosti.

"Različni oboževalci mi pišejo pisma, v katerih izražajo presenečenje nad tem, da sem 'taka stara gospa'," je potožila leta 1949. V resnici je 59-letnico bojda bolj zmotila opazka, ki jo je slišala v živo. "Iskreno, Agatha, na tej sliki si videti stara približno 70," si je drznil pripomniti gledališki producent Bertie Meyer, ko je videl pisateljičino aktualno fotografijo za medije. Christiejeva zato v naslednjem pismu svoji založbi potožI: "Slike niso nikomur všeč, morda zato, ker očitno niso bile niti malo popravljene? Same gube in črte - krščen duš, nimam jih 70, še 60 ne."

Pisma razkrivajo, da st si bila pisateljica in založnik Billy Collins, ki jo je k založbi "zvabil" leta 1924, blizu, povzema britanski The Guardian. Korespondenco sta vzdrževala vse do avtoričine smrti leta 1976. Collins je preminil pičlih šest mesecev kasneje.

Glas zvezde ne šteje vedno

Čeprav je Christiejeva v štiridesetih že uživala sloves "kraljice kriminalk" in so bralci tudi že oboževali Hercula Poirota, je pri Harper Collinsu niso vedno upoštevali, ko je bilo treba izbirati naslovnice. Collinsu se je izrecno pritožila, češ da se njena družina posmehuje srboritemu pekinezerju na naslovnici romana Herkulovi podvigi, a brez haska. Psiček se je na naslednji izdaji spet pojavil.

Tudi trideset let mlajša pisma razkrivajo podobne prepire okrog naslovnic. Korespondenca se večino časa drži vljudnega tona, le včasih zdrsne v jezo. leta 1967 je pisateljica menda "v besu" nakracala dopis, potem ko je svoj novi roman videla v knjigarni, preden so ji sploh sporočili datum izdaje ali poslali kopijo v predogled.

A vseeno so pri založbi Harper Collins svojo prvo damo menda visoko cenili - celo tako visoko, da ji je Collins osebno leta 1953 kupil nov avto, ko je videl, v kakšnem obupnem stanju je bilo njeno vozilo. Menda ji je ponujal celo jaguarja, a ga je zavrnila, češ da je "prestara za zabavo".

A. J.