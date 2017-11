Plesna ustvarjalnost mladih se na oder postavi

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V predstavi Falling koreografov Michala Rynie in Nastje Bremec plešejo Alja Berlot, Ela Kragelj, Iva Mačus, Lia Zuljan, Luka Vodopivec, Mateja Jelaska, Matilde Molendi, Matija Mačus, Noemi Capuano in Tjaša Bucik. Foto: JSKD Sorodne novice Saburo Teshigawara: ples kot življenje, ki nikoli ne miruje Dodaj v

Prihodnji trije dnevi v Španskih borcih bodo v znamenju plesa: Festival plesne ustvarjalnosti mladih Živa prinaša presek aktualne plesne ustvarjalnosti izbranih plesnih ustvarjalcev, v goste pa so prišli tudi gostje iz tujine.

Festival, ki nosi ime po Živi Kraigher, plesni pedagoginji, koreografinji in dolgoletni voditeljici Oddelka za izrazni ples na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, se bo začel s programom plesnih miniatur, v katerem bo nastopilo osem plesnih skupin, ki ji bo sledilo odprtje razstave Ajde Tomažin in nastop plesne skupine Moment.

V četrtek bosta na sporedu drugi in tretji sklop plesnih miniatur Pretok in Utrip, četrtkovo dogajanje pa bosta zaključili dve plesni predstavi Zaklenjeno Veronike Valdés in Molitev žametnih src Filipa Štepca iz KD Qulenium. V okviru sklopa Utrip si bodo lahko gledalci ogledali predstavo Solo for Real Zavoda 0.1 v koreografiji Fabia Libertija in izvedbi Jerneja Bizjaka, ki je prejel drugo nagrado na Solo Dance Contest v sklopu Gdansk Dance Festival 2017 na Poljskem in prvo nagrado na Dancelab 2017 v sklopu Skopje Dance Fest, ter duet Don't, Kiss Zavoda 0.1 v koreografiji Libertija ter izvedbi Bizjaka in Libertija.

Sklepni dan bodo zaznamovali četrti in peti sklop plesnih miniatur in podelitev priznanj. Listino Mete Vidmar bosta prejeli Tanja Verglez in Gea Erjavec. Program festivala bo ob 20.30 zaključila predstava Lažna dojka Daniela Petkovića in Urbana Beline.

V okviru spremljevalnega programa festivala, ki ga organizirata JSKD in območna izpostava JSKD Ljubljana, bo v sredo potekal mini simpozij in predstavitev publikacij JSKD, od srede do petka pa plesni izziv, so še sporočili organizatorji.

K. T.