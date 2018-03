Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Rosana Hribar nastopa v kostumu Alana Hranitelja, ki prevzema skoraj vlogo plesalkinega odrskega partnerja, saj je zasnovan kot lik, ki vpliva na samo dramaturgijo giba, hkrati pa je pomemben scenski element. Foto: Drago Videmšek/PTL Orlandina je predstava, posvečena plesalki Rosani Hribar in času. Foto: Drago Videmšek/PTL Dodaj v

Plesni solo Rosane Hribar: ker je pomemben človek, ne spol

Premiera v Plesnem teatru Ljubljana

23. marec 2018 ob 11:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Koreografinji Rosano Hribar in Risimo Risimkin je združila želja po skupnem ustvarjanju. Pri iskanju navdiha sta se oprli na roman Virginie Woolf Orlando ter zasnovali intimno pripoved plesalke kot preplet pogledov treh močnih žensk iz različnih kulturnih, političnih in časovnih obdobij.

Nastal je plesni solo Orlandina, ki ga bodo premierno uprizorili drevi v Plesnem teatru Ljubljana. Predstava Orlandina je posvečena vsem trem ustvarjalkam, tako koreografinji in plesalki Rosani Hribar kot makedonski koreografinji Risimi Risimkin in obenem ameriški pisateljici Virginii Woolf.

Kot sam roman, ki je že ob začetku izzval veliko zanimanja, se tudi predstava ukvarja z vprašanjem spola. "Orlando ni ženska, ki se obnaša kot moški. Orlando je moški. In je ženska. (...) In v tem ni nič nenaravnega," je zgovoren citat Sharon E. Knopp. Vendar motivi o tem, da je spol zgolj družbeni konstrukt, in namigi, naj bo v ospredju človek sam in njegova ustvarjalnost, pa predstavljajo le del predstave. "Ta vprašanja so del motiva, ki jih je prinesel roman Orlando, in so vpeta v nas ter v okolje in družbene sisteme, v katerih živimo," pravi Rosana Hribar. Zanimiveje bo, kako bo plesalka ta splet moškega in ženskega izrazila v gibu.

Nenehno iskanje druge polovice

V Orlandini gre za nenehna prehajanja med moškim in ženskim polom v smislu, da v nobenem od njiju nisi celota, da ves čas iščeš tisto drugo polovico, ob tem pa nobenega spola jasno ne opredeliš, še pojasni Rosana Hribar.

Kostum kot plesalkin odrski partner

Avtorsko glasbo za predstavo podpisuje priznani makedonski džezovski glasbenik Toni Kitanovski, ki je doštudiral na Berklee College of Music, pomembno vlogo v solu pa bo imel kostum Alana Hranitelja, ki bi ga po besedah koreografinje lahko postavili tudi v vlogo plesalkinega odrskega partnerja. Kostum je zasnovan kot lik, ki vpliva na samo dramaturgijo giba, hkrati pa je pomemben scenski element. Tudi scenografija je Hraniteljevo delo, za oblikovanje luči pa je poskrbel Aljaž Zaletel.

Premiera predstave bo nocoj ob 20.00 v PTL-ju, ponovitvi pa še v ponedeljek in nedeljo.

M. K.