Poljsko tožilstvo zaradi pozivov k umoru preiskuje novo Frljićevo predstavo

Poljsko tožilstvo je zaradi pozivov k umoru sprožilo preiskavo nove predstave Oliverja Frljića z naslovom Kletev, ki je bila v soboto premierno uprizorjena v Varšavi. Šlo naj bi tudi za žalitev nekdanjega papeža Janeza Pavla II.

V predstavi namreč ena izmed igralk simulira oralno zadovoljevanje kipa Janeza Pavla II., ki je ob koncu predstave označen za kip "zaščitnika pedofilov". Hrvaški režiser Oliver Frljić je novo gledališko predstavo zasnoval na besedilu poljskega avtorja iz 19. stoletja Stanislawa Wyspianskega, ki priča o zapletenih odnosih med Poljsko in Rimskokatoliško cerkvijo.

Pred gledališčem Teatr Powszechny v Varšavi je zaradi predstave v torek protestiralo okoli 100 ljudi, ki Frljića obtožujejo spodbujanja sovraštva, blasfemije, skrunitve križa in žaljenja pokojnega papeža, so pisali poljski mediji. Rimskokatoliška cerkev in konservativne skupnosti na Poljskem menijo, da gre za predstavo, ki žali nekdanjega papeža Janeza Pavla II.

"Sem prvi režiser na Poljskem po velikem Jerzyju Grotowskem, ki ga je leta 1968 napadla poljska škofovska konferenca," je izjavil Frljić za Jutarnji list. Povedal je, da so obiskovalci predstavo sicer sprejeli izjemno dobro. Tudi krajevne oblasti podpirajo predstavo, v kateri se širi prostor svobode v močno razdeljeni družbi, kot je Poljska, je še navedel. V predstavi Frljić odprto kritizira trdno vez med Rimskokatoliško cerkvijo in poljsko državo.

Poziv k umoru Kaczynskega

Eden izmed sklepnih prizorov predstave postreže z omenjanjem možnosti, da bi med obiskovalci zbirali denar za plačanega morilca, ki bi usmrtil predsednika vladajoče poljske politične stranke Pravo in pravda Jaroslawa Kaczynskega. Igralka je sicer po tem, ko je poziv že odigrala, pred občinstvom dejala, da je režiser Frljić zahteval, naj ne igra tega prizora, ker gre za kaznivo dejanje, je poročal zagrebški Večernji list. Poljsko tožilstvo je zato sprožilo tudi preiskavo zaradi spodbujanja k umoru Kaczynskega.

Poljsko gledališče je zavrnilo obtožbe, da s predstavo spodbujajo nasilje. Poudarili so, da je na predstavo, v kateri se prepletajo različna ideološka stališča, treba gledati kot na celoto, ne pa je členiti na posamezne, nepovezane prizore.

Naprej v Vroclav in Berlin

Spomnimo, da je hrvaški režiser poljske konservativce razburil že lansko jesen s predstavo Naše nasilje in vaše nasilje. Bil pa je tudi tarča napada hrvaških konservativcev, veteranov in nogometnih huliganov, medtem ko je vodil hrvaško narodno gledališče Ivana plemenitega Zajca na Reki. Grozili so mu celo s smrtjo.

Frljić je med drugim dejal tudi, da so že dogovorjeni za gostovanje v Vroclavu, pa tudi v Berlinu.

