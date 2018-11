Poredni fant baleta Polunin spomladi pri nas s svežo interpretacijo Pomladnega obredja

Plesni ritual Sacré kot poklon Vaclavu Nižinskemu

20. november 2018 ob 13:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ljubljano prihaja slavni ukrajinski baletnik Sergej Polunin, nemara največji plesalec svoje generacije, ki je širšo javnost opozoril nase pred šestimi leti, ko je - čeprav je bil najmlajši glavni plesalec londonskega Kraljevega baleta v zgodovini - po dveh letih na tej poziciji preprosto dal odpoved.

V Cankarjevem domu bo nastopil 4. marca s svojo moško plesno skupino. S predstavo Sacré, ki jo je koreografirala Juka Oiši (Yuka Oishi), se poklanjajo baletni legendi Vaclavu Nižinskemu in njegovi sugestivno prevratni interpretaciji Pomladnega obredja, enega najznamenitejših baletov vseh časov.

Poudarjeno ritmično, že kar divjaško doživetje

Glasbo za Pomladno obredje je napisal Igor Stravinski, izvirno koreografijo je koncipiral torej Nižinski, predstava pa je postala razvpita že ob krstni izvedbi v Parizu leta 1913. Predstava je izzvala upor občinstva, sestavljenega iz uglajenih meščanov, nevajenih prvin poganske Rusije - podnaslov baleta je bil Slike iz poganske Rusije. Vendar Pomladno obredje prav zaradi kompleksnih in v tistem času inovativnih ritmičnih struktur ter zaradi uporabe disonance velja za eno prelomnih kompozicij, ki je lahko izrazito moderna tudi za ušesa sodobnega poslušalca.

Nižinski (1890—1950), eden najbolj nadarjenih plesalcev vseh časov, je v Evropi zaslovel kot član Ruskega baleta, družbe, ki jo je ustanovil impresarij Sergej Djagilev in je leta 1909 nastopila v Parizu. Pogosto je sodeloval s koreografom Mihailom Fokinom. Nižinski pa je kot baletno umetnost kot koreograf obogatil s Favnovim popoldnevom na glasbo Clauda Debussyja in prav s Pomladnim obredjem. Velja, da so njegove koreografije prestopile meje tradicionalnega baleta in se usmerjale proti sodobnemu plesu.

Polunin, Nižinski današnjega časa?

"Telesna karizma, drzna iskrenost in skrajna zavezanost živosti življenja danes poganjajo njegovo kariero med samostojnimi plesnimi projekti, filmskimi sodelovanji in spogledovanji z modno industrijo," pa so o Sergeju Poluninu zapisali v Cankarjevem domu, kjer bo na ogled plesni ritual Sacré.



Leta 1989 rojeni Polunin se je sprva ukvarjal z gimnastiko, kaj kmalu pa je treniral balet pod okriljem kijevskega Koreografskega inštituta. Pri starosti 13 let se je preselil v London, kjer je obiskoval prestižno šolo Kraljevega baleta in z 19 leti postal najmlajši glavni plesalec v zgodovini te institucije. Po dveh letih na tej poziciji je dal odpoved, kar je med drugim utemeljil z besedami: "Umetnik v meni je umiral."

V slovenskih kinematografih je trenutno na ogled film Hrestač in štiri kraljestva, v katerem ob Keiri Knightley med drugim nastopa Polunin, ki ga je bilo tudi sicer mogoče v zadnjih letih videti v več filmih.

Plesni ritual Sacré bo na ogled 4. marca 2019 ob 19.30 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

