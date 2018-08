Poslovila se je legendarna kraljica soula Aretha Franklin

Stara je bila 76 let

16. avgust 2018 ob 16:28,

zadnji poseg: 16. avgust 2018 ob 17:17

Detroit - MMC RTV SLO, STA

Ameriška pevka Aretha Franklin, ki je na svetovni glasbeni sceni vladala kot kraljica soula, je umrla na svojem domu v Detroitu za posledicami raka na trebušni slinavki. Stara je bila 76 let.

Kot kraljico soula je Aretho Franklin ustoličil njen unikaten, močan in prodoren glas, v svoji karieri pa je osvojila 18 grammyjev, vključno z nagrado za življenjske dosežke in več kot 25 zlatih plošč. Med njene največje hite sodijo pesmi Respect, Chain of fools, A Natural woman, Think in I say a little prayer. Izdala je 42 studijskih albumov, nazadnje A Brand New Me, ki je luč sveta ugledal lani. Pela pa je tudi na treh inavguracijah ameriških predsednikov.

Marca letos je pevka zaradi zdravstvenih težav odpovedala turnejo, njen zadnji javni nastop pa je bil v New Yorku novembra lani na 25. gala koncertu AIDS fundacije Eltona Johna. Zadnji javni nastop je sicer imela v Filadelfiji avgusta lani. Njena družina je v začetku avgusta medije v domačem Detroitu obvestila, da je pevka hudo bolna in prosila za molitve.

Prva ženska v Dvorani slavnih rock'n'rolla

Kraljica soula je bila ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov in leta 1987 kot prva ženska sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla v Clevelandu. Karierno pot je začela z gospelom, nato pa svojo pevsko pot razširila z rhythm and bluesom, jazzom in soulom ter si naziv kraljica soula prislužila konec 60. let prejšnjega stoletja.

George Bush mlajši ji je podelil predsedniško medaljo svobode, najvišje ameriško civilno odlikovanje, dobila pa je tudi svojo zvezdo na Pločniku slavnih v Hollywoodu. Za njeno bogato glasbeno kariero sta jo glasbeni kolidž Berklee in univerza Yale nagradila s častnim doktoratom.

Rojena v pevsko družino

Rodila se je 25. marca 1942 v Memphisu, otroštvo pa je preživela v Detroitu. Starša sta se ločila in Aretha Franklin je med šolskim letom živela z očetom, baptističnim pridigarjem Clarencom La Vaughnom, počitnice pa je preživela z mamo Barbaro Franklin. Tako oče kot mati sta bila pevca gospelov in hči je podedovala nadarjenost za glasbo.

V mladosti je igrala tudi klavir v očetovi cerkvi New Bethel. Igranja se je naučila sama, brez poznavanja not. Veliko kasneje - leta 1998 - pa je študirala klavir na znani glasbeni šoli Juilliard v New Yorku. Mama ji je umrla že leta 1952, oče pa leta 1984, potem ko je bil pet let v komi, ker so ga hudo ranili vlomilci. Poročena je bila dvakrat, in sicer od leta 1961 do 1969 s Tedom Whitom in od leta 1978 do leta 1984 z Glynom Turmanom. Obe poroki sta se končali z ločitvijo, dobila pa je štiri sinove.

Pela na pogrebu Martina Luthra Kinga

Sicer pa je leta 1968 pela na pogrebu ubitega borca za državljanske pravice Martina Luthra Kinga mlajšega (Precious Lord, Take My Hand), leta 1977 je na inavguracijski gala prireditvi Jimmyja Carterja zapela God Bless America, na inavguraciji Billa Clintona leta 1993 je zapela I Dreamed a Dream, na inavguraciji Baracka Obame leta 2009 pa My Country 'Tis of Thee. Leta 2006 je na finalu ameriškega nogometa Super Bowl pela himno Star-Spangled Banner.

Pevka je napisala avtobiografijo z naslovom Aretha: From These Roots, ustanovila je svojo lastno glasbeno založniško hišo Aretha's Records, preizkusila se je tudi v filmu, in sicer v muzikalu The Blues Brothers, v katerem je igrala Mrs Murphy.

Ugibanja o bolezni

O njeni bolezni se je ugibalo že pred leti, vendar je glasbenica to zavrnila kot govorice. Leta 2010 naj bi ji odkrili raka na trebušni slinavki. Težave so postale hujše lani, ko je morala odpovedati nekaj koncertov in nastopov. Lani je tudi povedala, da se bo novembra 2017 upokojila in da bo morda imela le še kakšen nastop.

V ponedeljek je na spletni strani Showbiz 411 družinski prijatelj in novinar Roger Friedman zapisal, da je kraljica soula zelo bolna in obkrožena z družino, a ni podal podrobnosti. Na družbenem omrežju Twitter se je oglasil tudi novinar NBC-ja Harry Hairston: "Govoril sem s tesnim prijateljem Arethe Franklin in njeno družino. Pevka ni dobro."

G. K.