Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Eden izmed vrhuncev njihove kariere je bil album Ill Communication iz leta 1994, ki ga je skupina Beastie Boys februarja leta 1995 predstavila tudi na koncertu v ljubljanski Hali Tivoli, kjer sta zadoneli tudi največji uspešnici z albuma: Sabotage in Sure Shot. Foto: AP Dodaj v

Prihaja dolgo obljubljana avtobiografija Beastie Boys

Biografija o "boju za pravico do zabave"?

19. januar 2018 ob 21:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Še živeča člana legendarne zasedbe Beastie Boys, Michael "Mike D" Diamond in Adam "Ad-Rock" Horovitz bosta izdala knjigo, ki bo dokumentirala začetke in vzpon newyorškega hip-hopovskega tria.

Pogodbo za izdajo knjige sta v resnici podpisala že leta 2013. V nedavnem radijskem intervjuju je Diamond zamudo pojasnil takole: "Tako kot številne stvari, ki se jih lotiva, je imel tudi ta projekt več lažnih začetkov in smeri, za katere sva ugotovila, da niso prave." Po vseh zamudah in zapletih bo knjiga vendarle izšla letos jeseni.

Od biografije Beastie Boys se lahko nadejamo, da bo "drugačna od vseh knjig o glasbi", obljublja Mike D. "Če hočeva povedati našo zgodbo, morava orisati kulturno zgodovino okolja, iz katerega izviramo. new York v osemdesetih: bilo je toliko neverjetne, vznemirljive glasbe, umetnost, film. Vsi to se mora nekako zliti skupaj, če hočeva povedati celo zgodbo. Imeli smo pač to srečo, da smo bili obdani z vsem tem, to je bilo najpomembnejše. Rahlo nadrealistično je, kaj se nato zgodi z bendi, zato je treba zgodbo povedati natančno."

Jedro Beastie Boys je bilo enako od leta 1983 pa do leta 2012, ko je Adam “MCA” Yauch umrl za rakom; star je bil šele 47 let.

Beastie Boys so svojo skupno pot začeli konec sedemdesetih, sprva pa so igrali takrat v New Yorku "vroči" hardcore punk. Svojo prvo hip-hop pesem Cooky Puss so bolj za šalo posneli leta 1983 in po njenem uspehu začeli v svoje nastope vključevati vedno več raperskih vložkov.

Skupina je zaslovela že s svojim prvim albumom Licensed to Ill iz leta 1986, na katerem sta se znašli uspešnici, ki sta še danes zvočna podlaga na številnih zabavah: (You Gotta) Fight For Your Right (To Party) in No Sleep Till Brooklyn. Čeprav takrat člani zasedbe Beastie Boys niso bili ravno tehnično podkovani raperji, so že s prvencem poželi simpatije oboževalcev in kritikov - v reviji Rolling Stone so prvenec skupine Beastie Boys ocenili pozitivno, članek o njih pa opremili s humornim, a glasbi in pojavu skupine primernim naslovom "Trije idioti ustvarijo mojstrovino". Poleg omenjenega so se na prvo mesto ameriških lestvic povzpeli še albumi Ill Communication, Hello Nasty in To the 5 Boroughs; skupina je v svoji karieri prodala več kot 50 milijonov albumov.

Čeprav so to oboževalci ugotovili že sami, je Diamond leta 2014 dokončno potrdil, da je skupina po Yauchovi smrti razpadla. "Nismo mogli na turnejo, odkar je MCA umrl. Ne moreva ustvarjati nove glasbe."

A. J.