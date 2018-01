Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Skulptura grškega umetnika Kostisa Georgiouja je v mesecu po postavitvi prestala marsikaj. Težava je v videzu angela, ki nekatere pretirano spominja na Satana. Foto: Reuters Skulptura je stala v atenskem južnem obalnem predelu Palaio Faliro, ki ima nekaj več kot 60.000 prebivalcev. Foto: Wikipedia Commons Sorodne novice Mala morska deklica je pordela iz solidarnosti s kiti Dodaj v

Protestniki nasilno nad angela, ki je po njihovem videti kot antagonist iz pekla

Sklestena atenska skulptura

19. januar 2018 ob 11:52

Atene - MMC RTV SLO, Reuters

V črno odeti protestniki so v Atenah s podstavka sklestili rdečo skulpturo v obliki angela in ji polomili krila, pri čemer je šlo za nov val nasilja proti tej umetnini, ki so jo nasprotniki oklicali za satana.

Protesti proti tej osem metrov visoki skulpturi, imenovani Phylax, kar v grščini pomeni varuha, so bili raznoliki - od škropljenja z belo barvo do pljuvanja po angelu. Do nedavnega napada pa je bil verjetno najskrajnejši poseg poskus izganjanja hudiča s pomočjo grškega duhovnika, ki je skulpturo škropil s sveto vodo.

Zakrinkani posamezniki ponoči nad angela

Nesrečno skulpturo so postavili na začetku decembra v južnih Atenah, natančneje v obalnem predmestnem predelu Palaio Faliro. Med protestniki so bili v večini tamkajšnji prebivalci, verski konservativci in privrženci skrajno desnih političnih skupin.

Nad rdečega angela se je v noči s srede na četrtek spravila skupina 10 do 15 zakrinkanih posameznikov. Skulpturo so privezali na hrbtni del tovornjaka in ga tako sneli s piedestala, je povedal župan Palaio Falira Dionisis Hacidakis za radijsko postajo Real FM.

"Ima polomljena krila. Bil je hudo poškodovan," je še dejal Hacidakis, ki je že vložil tožbo. "Torej, če nam kaj ni povšeči, bomo to uničili ... za politične namene?" se je retorično vprašal župan in dodal, da sumi, da so si ta vandalizem privoščili skrajni desničarji.

Sanacija polomljenih angelskih kril

Hacidakis je poudaril še, da so nasilneži grozili nekemu očividcu s poškodovanjem, če bo obvestil oblasti. Tiskovni predstavnik župana pa je za Reuters povedal, da bodo skulpturo sanirali, če bo to mogoče, in jo ponovno namestili na piedestal.

Umetnik upa, da "zlo ne bo prevladalo"

Skulpturo je ustvaril znani grški umetnik Kostis Georgiu, čigar dela so bila na ogled večkrat tudi že zunaj meja njegove domovine. Za grški portal Enikos je povedal, da so zdaj Phylaxa spravili na varno mesto in da upa, da "zlo ne bo prevladalo".

"Zaradi vsega tega nasilja proti skulpturi od prvega trenutka, ko je bila postavljena, sem ostal brez besed," je povedal umetnik za Reuters. "Nemara bi morala ostati na tleh kot opomnik teh iracionalnih načel."

