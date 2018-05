Protestno pismo SMG-ja po incidentu v Brnu: Brnska policija ni preprečila nasilja

Neonacisti pljuvali na igralce in jih potisnili v ozadje odra

Po sobotnem incidentu v Brnu, ko je predstavo Naše nasilje in vaše nasilje nasilno prekinila v modre majice oblečena neonacistična skupina Spodobni ljudje, je koproducent predstave SMG poslalo protestno pismo češki veleposlanici v Ljubljani Veri Zemanovi.

V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) so prepričani, da bi lokalna policija lahko bolje ukrepala.

Privrženci nasilne neonacistične skupine Spodobni ljudje so sredi predstave Oliverja Frljića, ki je v Brnu gostovala na mednarodnem gledališkem festivalu Divadelni svet, začeli vpiti in obmetavati igralce s papirjem, nato pa so vdrli na oder, se postavili v vrsto in igralce potisnili v ozadje odra ter pozneje po njih pljuvali.

Desničarski skrajneži zavzeli oder za 40 minut

Kot sta v imenu SMG-ja v protestnem pismu zapisala direktor in umetniški direktor gledališča Tibor Mihelič Syed in Goran Injac, so desničarski skrajneži na odru ostali 40 minut, policisti pa niso želeli posredovati, čeprav so bili vsepovsod okoli gledališča, "češ da ima skupina pravico do izražanja svojega mnenja".

"Ali to pomeni, da vsakokrat, ko nam kakšna gledališka predstava ni všeč, lahko vdremo na oder in protestiramo," sta se vprašala.

Policija: Prišlo ni do nobenega pravega nasilja

Pojasnila sta, da je vodstvo SMG-ja skupaj z organizatorji festivala vztrajalo in zahtevalo, naj se policija odzove, a jim je ta odvrnila, da ni bilo "nobenega pravega nasilja".

"To pomeni, da se brnska policija, orodje čeških oblasti, ni odzvala, preprečila nasilja in zavarovala svobode govora in umetniškega izražanja, temveč je, preden je posredovala, raje čakala na to, da je do nasilja prišlo."

"Nesprejemljiv" dogodek

Predstavo jim je pozneje uspelo izpeljati do konca in obenem po navedbah SMG-ja ubraniti temeljne pravice svobodne in demokratične družbe. "Češka republika je sekularna in demokratična država, zatorej je dogodek, do katerega je prišlo v Brnu, nesprejemljiv," sta sklenila.

Naše nasilje in vaše nasilje je uprizoritev s provokativnimi prizori. Najbolj je na udaru kratek prizor, v katerem Jezus Kristus posili muslimanko. Umik predstave s festivalskega programa so pred dnevi zahtevali v češki škofovski konferenci in komunistični svetniki v mestnem svetu Brna. Vodstvo Narodnega gledališča Brno se kljub velikim pritiskom za umik predstave ni odločilo.

