Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ustvarjalca filma sta izkoristila še nikoli tako neomejen dostop do Burdnovega arhiva in posnetke umetnika v zadnjih letih njegovega življenja. Prav tako dokumentira Burdnovo spreminjajočo se motivacijo in njegov prehod iz središča pozornosti na področju umetnosti performansa v umetniško prakso, ki vzbuja manj pozornosti in je bolj osredotočena na skupnost. Foto: Aksioma Burden je prvi celovečerni dokumentarec, ki osvetljuje življenje in delo tega prelomnega ustvarjalca druge polovice 20. stoletja. Foto: Aksioma Dodaj v

Prvi celovečerec o ikoni performansa in pionirskem umetniku Chrisu Burdnu

Projekcija filma nocoj v Kinu Šiška

23. januar 2018 ob 17:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Chris Burden je s performansi, v katerih se je dal ustreliti, obdelati z elektrošokom in se pribiti na Volkswagnovega hrošča, v sedemdesetih letih pomembno krojil tedanje umetniško dogajanje in obenem začrtal smer, ki jo je sodobna umetnost ubrala v naslednjih desetletjih. Čeprav je danes na tem področju mnogo bolj poznano ime Marina Abramović, pa se je v resnici "babica performansa" zgledovala prav pri njem.

Burden spada med nesporne ikone povojne performativne umetnosti in kot takšen med avtorje, ki jih težko spregledamo, če želimo razumeti temeljne procese, ki so preusmerjali tokove svetovne umetnosti. Njegovo delo predstavlja eksperimentalni dokumentarec Burden, ki ga bodo nocoj ob 20.00 predstavili v ljubljanskem Kinu Šiška.

Dokumentarec, ki ga podpisujeta režiserja Timothy Marrinan in Richard Dewey, v Ljubljani predstavlja zavod Aksioma, in sicer v sklopu svoje izobraževalne dejavnosti, s katero želi z umetniškimi filmi dokumentarnega značaja predstaviti ključne figure in projekte svetovne umetnosti.

Umetnik raziskovalec, daleč stran od žarometov umetniškega sveta

Legendarni multimedijski umetnik Chris Burden (1946–2015) se v svojem delu nikoli ni ujel v past repetitivnosti, ampak je kot pravi umetnik raziskovalec vedno premikal meje, iskal novosti, prehajal od performansa k TV-ugrabitvam, kiparstvu in instalaciji. Zaradi takega pristopa, s katerim se je postavljal nasproti uklanjanju potrebam in zakonom institucij in umetnostnega trga, se je sicer pogosto odmikal od vidnosti na umetniškem prizorišču, obenem pa prav zato postal ključna referenca za številne umetnike.

Svoje performanse je razumel kot skulpture, pri čemer je bilo njegovo lastno telo temeljni material, s katerim je ustvarjal. V poznih sedemdesetih letih se je umaknil od performansa in se preusmeril k skulpturam in instalacijam. S svojim delom je navdihnil številne umetnike, ki so se formirali tudi ob njegovih projektih, od Laurie Anderson do Davida Bowieja.

Dokumentarni film Burden osvetljuje umetnikovo delo z inovativnim prepletom še danes vplivnih videoposnetkov njegovih performansov iz sedemdesetih let, pa tudi zasebnih videov in zvočnih posnetkov, pogovori s prijatelji, sodelavci in razmišljanji kritikov. Marrinan in Dewey sta v film vključila tudi poznejše posnetke iz Burdnovega ateljeja, celoto pa zaokrožajo umetnikove lastne misli in razmišljanja.

Zapostavljeno prizorišče Los Angelesa

Dokumentarec ni le portret Burdna in njegovega opusa, temveč tudi zakulisja umetniškega življenja na losangeleškem prizorišču, ki je bilo v sedemdesetih letih, v primerjavi s središči v Evropi in New Yorkom, distancirano in na neki način marginalizirano.

Gre za prvi celovečerni dokumentarni film o življenju in delu tega pionirskega umetnika, ki je s svojimi performansi pretresal konvencionalni svet umetnosti in si v medijih prislužil vzdevek "Evel Knievel sveta umetnosti", česar se je poskušal večji del kariere otresti.

M. K.