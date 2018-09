Prvi nacionalni "mesec skupnega branja": boste odprli knjigo?

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! 17. septembra, na dan zlatih knjig, bo Društvo Bralna značka Slovenije ZPMStradicionalno začelo bralno sezono. Ob tej priložnosti bodo v vrtcih, šolah, knjižnicah,pod okriljem društev in zvez prijateljev mladine … potekale številne bralne dejavnosti,skupaj poimenovane kar Bralni maraton (javna branja poezije, nastopi avtorjev,podarjanje/menjava knjig …). Pomemben del bralnih spodbud na nacionalni ravni jerazdelitev darilnih knjig prvošolcem v Sloveniji, zamejstvu in slovenskemzdomskem/izseljenskem prostoru, ki pomeni neposredno povabilo k družinskembranju. Foto: Reuters Pismenost je prvi korak k svobodi, k osvoboditvi iz družbenih in ekonomskih omejitev. To je predpogoj za razvoj, tako osebni kot družbeni. Zmanjšuje revščino in neenakost, ustvarja bogastvo in pomaga izkoreninjati težave s prehranjevanjem in javnim zdravjem. Unescova poslanica ob mednarodnem dnevu pismenosti Eden od ciljev projekta je omogočanje večje dostopnosti do bralnega gradiva (npr. vzpostavitev bralnihkotičkov v različnih prostorih, kjer se zbirajo otroci in mladi, pa tudi starejši: učilnice,igralnice, čakalnice …); dostopnost bralnega gradiva spodbuja k branju. Foto: Spletna stran festivala Dodaj v

6. september 2018 ob 18:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Med 8. septembrom, ko je svetovni dan pismenosti, in 8. oktobrom, ko se bo sklenil Teden otroka, bo potekal prvi Nacionalni mesec skupnega branja. S številnimi podporniki ga pripravljajo organizacije, ki se tako ali drugače ukvarjajo s knjigo, s ciljem dvigniti bralno kulturo in bralno pismenost med Slovenci.

Ustanove pobudnice so Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije - Zveza prijateljev in mladine Slovenije (ZPMS), Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

V sodelovanju s partnerji in podporniki pripravljajo različne bralnospodbujevalne dogodke, po vsej Sloveniji bodo potekale prireditve tako za otroke in mlade kot tudi za družine, odrasle in strokovne delavce. Te si javnost lahko ogleda na spletni strani z dogodkovnikom, ki ga je Andragoški center Slovenije zasnoval tako, da uporabnikom omogoča iskanje po različnih kriterijih. Ta se iz dneva v dan polni, dogodkov, ki jih lahko prispeva kdorkoli, je že krepko čez 100.

Predsednica Bralnega društva Slovenije Savina Zwitter je na novinarski konferenci pojasnila, da je Nacionalni mesec skupnega branja prvi korak k vzpostavitvi nacionalne mreže za bralno pismenost in bralno kulturo, ter da je želja ustanov pobudnic, da bi projekt postal vsakoleten niz bralnospodbujevalnih dogodkov za vse generacije in bi prerasel v medresorski program.

Obstaja več vrst pismenosti

Prepričana je, da je še veliko možnosti za okrepitev bralne pismenosti med Slovenci. "Pismenost danes nikakor ni prepoznavanje črk ter povezovanje črk v besede in besed v stavke, ampak je temeljna veščina, ki jo moramo osvojiti za marsikatero drugo pismenost. Zato menim, da Slovencem manjka diferenciacija po različnih vrstah pismenosti, po branju različnih gradiv, ker vemo: leposlovje beremo popolnoma drugače, kot beremo SMS-je ali izobraževalno gradivo in strokovne članke," je poudarila.

Med številnimi podporniki projekta so tudi ustanove, ki se sicer ne ukvarjajo z branjem, med njimi Nacionalni inštitut za javno zdravje in Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez. Častna pokrovitelja akcije sta predsednik republike Borut Pahor in Slovenska nacionalna komisija za Unesco, kot partnerji se pridružujejo ministrstvo za kulturo, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Andragoški center Slovenije.

Direktor Andragoškega centra Slovenije Andrej Sotošek je dejal, da so se nacionalni kampanji pridružili z velikim strokovnim interesom, ter poudaril, da po rezultatih raziskav Slovenija razvojno zaostaja za drugimi državami OECD in EU na področju spretnosti odraslih. S tem po besedah ministrice za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, Maje Makovec Brenčič, izgubljajo tudi delodajalci.

Knjižnica kot prostor druženja

Minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Tone Peršak v skupnem branju prepoznava družbenotvorno ter socializacijsko in ustvarjalno dejanje. Poudaril je pomen mreže 58 splošnih knjižnic po državi, "ki niso le skladišča knjig in zakladnice znanja, ampak vedno bolj postajajo prostori druženja, centri kulturnega in izobraževalnega dogajanja in dodatno prispevajo k družbotvornosti".

Projekt odlikuje posebna celostna vizualna podoba z deli priznanih ilustratorjev in ilustratork, na podlagi katere se bo v soboto začela javna medijska in plakatno komunikacijska nacionalna akcija Beremo skupaj, ki jo vodi Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS ter podpira Javna agencija za knjigo RS. Trajala bo do konca leta.

