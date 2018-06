Prvikrat podeljene štipendije Jerneja Šugmana v roke treh mladih dramskih ustvarjalk

In priznanje Andreji Hafner za delo na RTV Slovenija

21. junij 2018 ob 12:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V sklopu Združenja dramskih umetnikov Slovenije je nedavno začel delovati Sklad Jerneja Šugmana in tako so na torkovi slovesnosti v ljubljanski Švicariji prvikrat podelili tri štipendije za mlade.

Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) je letos prvič podelilo tudi priznanje zlati glas, ki je bilo ustanovljeno v skrbi za jezikovni in kulturni razvoj otrok v smislu profesionalne izvedbe sinhronizacij risank.

Prva ga je prejela Andreja Hafner, ki so jo z zlatim glasom nagradili za njeno 30-letno strokovno delo na RTV Slovenija. Hafnerjeva je namreč s svojim delom postavila temelj jezikovnim, režijskim in igralskim profesionalnim standardom pri sinhronizacij risank ter s tem oplemenitila jezikovni in kulturni razvoj številnih generacij otrok.

Prihaja še lovorika za radiofonske dosežke

Načrt ZDUS-a je, da zlati glas postane znak kakovosti na področju sinhronizacij animiranega filma in filma za otroke. Za prihodnost načrtujejo še ustanovitev nagrade, namenjene radiofonskim dosežkom.

Podelili so tudi tri štipendije za mlade. O izboru je odločala strokovna komisija za štipendije in druge dejavnosti sklada v sestavi režiser in profesor na AGRFT-ju Jernej Lorenci, dramaturginja in kustosinja Tea Rogelj, koreografinja in profesorica na AGRFT-ju Tanja Zgonc, v kulturi samozaposlena igralka Maruša Majer ter predsednik - igralec in član SNG Drama Ljubljana Nik Škrlec.

Soglasno so se odločili, da enoletno štipendijo podelijo dramaturginji in režiserki Brini Klampfer za nadaljevanje izobraževanja na AGRFT-ju in za projekt Vaja za vojno, igralki Urši Kavčič za umetniško izpopolnjevanje v tujini na New York Film Academy, študijski program Musical Theatre ter diplomirani komparativistki in profesorici zgodovine Gaji Pöschl za raziskovalno nalogo o zgodovini in delovanju ZDUS-a od leta 1918 do danes.

Začetek bitke za profesionalizacijo gledališč

Sicer pa ZDUS letos zaznamuje 100. obletnico svojih prvih zametkov, saj je bila namreč pred 100 leti ustanovljena Organizacija članov slovenskega narodnega gledališča. Slovenski gledališčniki so bili pobudniki stanovskega združevanja in bitke za profesionalizacijo gledališč ter trajno državno podporo gledališčem v tedanji SHS.

Danes je v prostovoljno stanovsko organizacijo vpisanih več kot 400 članov, predvsem poklicnih igralcev, v njenih vrstah pa so tudi režiserji, dramaturgi, lektorji, scenografi, kostumografi, performerji in plesalci.

Igralka Saša Pavček, sicer predsednica ZDUS-a, je v nagovoru poudarila, da se združenje, tako kot so to počeli gledališki ustvarjalci v 100-letni zgodovini, prizadeva za vzpostavljanje in ohranjanje profesionalnih pogojev in etičnih standardov pri gledališkem delu, za večjo naklonjenost države do kulture, umetnosti in izobraževanja.

P. G.