Razdedinjeni Jean-Michel Jarre izpodbija oporoko svojega očeta, oskarjevskega skladatelja

Oče Jean-Michela je leta 2009 umrli Maurice Jarre

12. avgust 2018 ob 13:26

Pariz - MMC RTV SLO

Nemara ni splošno znano, da je zvezdniški elektronski glasbenik Jean-Michel Jarre sin priznanega hollywoodskega skladatelja Mauricea Jarreja, ki pa ni v oporoki zapustil ničesar lastnemu sinu.

Jean-Michel Jarre je te dni napovedal, da bo svoje iskanje pravice naslovil na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). Glasbenikova odločitev, da se obrne na to institucijo, je sledila zavrnitvi njegovega zahtevka na francoskem sodišču, kjer si je prizadeval, da bi izničil oporoko svojega očeta Mauricea Jarreja, med drugim avtorja glasbe za filmski klasiki Lawrence Arabski iz leta 1962 in Doktor Živago, ki je bil posnet tri leta pozneje.

"S sestro Stefanie se dogovarjava o tem, da najin primer spraviva pred Evropsko sodišče za človekove pravice zaradi neupoštevanja družinskih pravic in čezmerne kršitve naše zakonske zaščite," je povedal francoski glasbenik za časnik Le Parisien.

Zakonodaji v ZDA in Franciji sta pač različni

Omeniti velja, da je na primer lani umrli Johnny Hallyday, torej še en velikan francoske glasbe, razdedinil svoje otroke, ki so se nato podali v burno pravdanje z njegovo vdovo Laeticio. V Franciji so namreč pravice otrok do premoženja njihovih staršev zaščitene. Vendar pa sta Hallyday in njegova žena Laeticia več let pred njegovo smrtjo prebivala v ZDA in tako je skladatelj svojo oporoko napisal v skladu s kalifornijsko zakonodajo.

Primer Jarre je podoben. Septembra 2017 je francosko vrhovno sodišče razsodilo v skladu z željami Mauricea Jarreja, ki je v oporoki vse svoje premoženje zapustil svoji zadnji ženi prek t. i. družinskega sklada, ki je v skladu s kalifornijsko zakonodajo veljavna pravna struktura.

"Ne gre samo za denar"

Jean-Michel Jarre je dejal, da "pri pravici do dedovanja ne gre samo za denar, temveč ima to posledice na pomembnejših področjih, kot so zaščita družinskih vezi in ustvarjalnosti, intelektualnih pravic umetnikov". Dodal je še: "Prepoved dostopa do fotografije ali osebne lastnine očeta ali mame. To je tisto, kar je šokantno." Danes 69-letni glasbenik je dejal tudi, da še kar naprej prejema mnogo zahtevkov za uporabo očetovega dela, na katere pa ne more odgovoriti.

Megalomanski nastopi sina

V svoji štiridesetletni karieri je Jean-Michel Jarre izvedel nekaj največjih koncertov v zgodovini. Med koncertom v Parizu leta 1990 je igral pred 2,5 milijona ljudi, leta 1997 pa je v Moskvi nastopil pred več kot 3,5 milijona ljudi. Bil je prvi zahodni glasbenik, ki je nastopil na Kitajskem po tamkajšnji kulturni revoluciji, leta 1986 pa je v Houstonu izvedel nastop z ogromnimi svetlobnimi efekti v počastitev Nasinega vesoljskega programa. Predlani je nastopil tudi v ljubljanski dvorani Stožice.

Z dvema oskarjema ovenčani oče

Njegov oče Maurice se je rodil leta 1924 v Lyonu in umrl leta 2009 v Los Angelesu za posledicami raka. Prvega oskarja je osvojil leta 1963 za glasbo v filmu Lawrence Arabski, tri leta pozneje pa je se temu pridružil še en zlati kipec, in sicer za glasbo v filmu Doktor Živago. Prav tako je zložil glasbo za filmski uspešnici Priča v letu 1985 in Duh v letu 1990 ter mnoge druge hollywoodske stvaritve.

P. G.