Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Roman govori o rasizmu na ameriškem jugu in ima besedi na N navkljub pozitivno sporočilo. Foto: Reuters Prizor iz leta 1962 posnetega filma Ubiti ptico oponašalko, ki je prejel tri oskarje. Foto: Promocijsko gradivo Nad knjigo so se pritoževali, saj je v njej uporabljeno izrazje, ob katerem je nekaterim ljudem neprijetno. Knjiga bo sicer ostala v šolski knjižnici, a od zdaj bomo isto učno snov obravnavali s pomočjo drugih knjig. Podpredsednik šolskega odbora Kenny Holloway Sorodne novice Margaret Atwood: "Totalitarizmu iz tridesetih let nismo bili še nikoli tako blizu" Dodaj v

S Pulitzerjem nagrajeni roman zaradi besede na N umaknili z bralnega seznama

Umaknili Ubiti ptico oponašalko pisateljice Harper Lee

16. oktober 2017 ob 22:18

Biloxi - MMC RTV SLO

Roman Ubiti ptico oponašalko pisateljice Harper Lee, ki velja za svetovno klasiko in govori o rasizmu na ameriškem jugu, so zaradi "za nekatere neprijetnega izrazja" umaknili z bralnega seznama osnovne šole v Misisipiju.

Podpredsednik šolskega odbora Kenny Holloway je za časopis The Sun Herald pojasnil: "Nad knjigo so se pritoževali, saj je v njej uporabljeno izrazje, ob katerem je nekaterim ljudem neprijetno. Knjiga bo sicer ostala v šolski knjižnici, a od zdaj bomo isto učno snov obravnavali s pomočjo drugih knjig." Šolska administracija šole okrožja Biloxi v Misisipiju je tako knjigo Ubiti ptico oponašalko (To Kill a Mockingbird) Harper Leejeve umaknilo iz kurikula za 8. razred osnovne šole.

Sporočilo na spletni strani šole Biloxi sicer pravi, da Ubiti ptico oponašalko učencem pokaže, da sočutje in empatija človeka nista odvisna od rase in izobrazbe, je poročal The Guardian.

Knjiga je prvič izšla leta 1960, Leejeva pa je zanjo prejela celo Pulitzerjevo nagrado. Zgodba obravnava rasno neenakost v majhnem mestecu v ameriški zvezni državi Alabama, kjer se zgodba zaplete, ko po domnevnem posilstvu belke sodijo temnopoltemu. Po svetu je bilo prodanih že več kot 40 milijonov izvodov, po zgodbi pa so leta 1962 posneli tudi film, ki je prejel tri oskarje.

Prepoved zaradi besede na N

V elektronski pošti, ki so jo prejeli na časopisu The Sun Herald, je zaskrbljeni bralec zgroženo komentiral odločitev šole s pojasnilom, da se je šolski odbor tako odločil zaradi v knjigi uporabljene besede "nigger". "Učencem ne bo dovoljeno končati branja knjige Ubiti ptico oponašalko, ker je v njej uporabljena beseda na N," je pojasnil bralec.

"Gre za enega najbolj neumestnih primerov cenzure, za katerega sem slišal, saj zgodba počloveči vse ljudi ne glede na njihov socialni status, izobrazbo, pamet in seveda barvo kože. Težko bi našli čas, ko je bila bolj relevantna kot prav danes," je še zapisal.

Šolski nadzornik Arthur McMillan se je po poročanju časopisa zavil v molk in ni želel odgovoriti na nobeno od neprijetnih vprašanj glede cenzure in umika knjige. Sicer ne gre za prvi umik omenjenega leposlovnega dela, saj je to leta 2016 že storila šola v zvezni državi Virginia.

G. K.