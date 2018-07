Scarlett Johansson ne bo igrala transspolnega moškega: "Bila sem neobčutljiva"

Rub & Tug je nastajajoči film o Danteju Gillu

13. julij 2018 ob 21:47

Scarlett Johansson prihodnje leto ne bo nastopila v filmu Rub & Tug, v katerem naj bi igrala transspolnega šefa masažnih salonov Danteja Gilla - Texa.

"V luči nedavnih etičnih vprašanj, ki so se pojavila okrog moje vloge kot Dante Gill, sem se odločila, da spoštljivo zavrnem svoje sodelovanje v tem projektu," je povedala za spletno stran Out.com.

Občudovanje in ljubezen do trans-skupnosti

"Naše kulturno razumevanje transspolnih ljudi se še naprej razvija, in veliko sem se naučila od skupnosti, odkar sem dala svojo prvo izjavo o kastingu. Sedaj razumem, da sem bila neobčutljiva,« je nadaljevala igralka. "Čutim veliko občudovanje in ljubezen do trans-skupnosti in hvaležna sem, da se pogovor o vključevanju v Hollywoodu nadaljuje."

Zloglasni lastnik bordelov

Rub & Tug je nastajajoči film o Gillu, ki se je rodil kot ženska Jean Gill in v 70. letih v Pittsburghu in tam postal vodja kriminalne tolpe. Bil je zloglasni lastnik masažnih salonov, ki so bili v resnici bordeli, in zato tudi preživel sedem let v zaporu. V njegovi osmrtnici iz leta 2003 je zapisano, da se je Gill imel za moškega in prosil, da ga kličejo gospod Gill.

Njegov nekdanji odvetnik je za pittsburško publikacijo PostGazzette povedal, da je Gill rad pil, se zabaval, in lahko brez konca recitiral poezijo, še posebno irsko.

Spletna skupnost za nove priložnosti LGBT-skupnosti

Ko so projekt 2. julija najavili, je spletna skupnost ogorčeno planila proti hollywoodski igralki, ker je po njihovo že drugič sprejela vlogo, s katero Hollywoodu pomaga z zaslonov in platen izrinjati igralce, ki niso belci in heteroseksualci. Spletni komentatorji so prepričani, da v s takšnimi kastingi filmih ne dopustijo, da bi istospolno usmerjeni, transspolni in bispolni igralci v filmih lahko igrali like iz LGBT-skupnosti.

Predstavnik za stike z javnostmi Scarlett Johansson je takrat v odgovor očitkom za spletno publikacijo Bustle povedal le, da "za komentarje lahko govorijo z Jeffreyjem Tamborjem, Jaredom Letom in Felicity Huffman". Tudi oni so netransspolne osebe, ki so v filmih igrali transspolne like. Ravno za to izjavo se je Johanssonova danes opravičila.

Transspolna igralka, znana po izjemno uspešni TV-seriji Transparent, Trace Lysette, je ob tem denimo tvitnila: "Ne bi bila tako vznemirjena, če bi lahko prišla na iste avdicije, kot prideta Jennifer Lawrence in Scarlett za cis vloge, vendar vsi vemo, da temu ni tako. Zmešnjava."

Obtožena beljenja azijske kulture

Film naj bi režiral angleški režiser Rupert Sanders, ki je bil že s filmom Duh v školjki, v katerem sta kot režijsko-igralski duet sodelovala skupaj z Johanssonovo, predmet očitkov. Obtoževali so ga "beljenja" (ang. whitewashing) azijske kulture, saj gre za adaptacijo klasičnega japonskega animeja, v kateri za glavno igralko niso vzeli igralke azijskega rodu, ampak belopolto Johansson.

Predsednica skupine GLAAD, ki se bojuje za pravice lezbične, gejevske, transspolne in kvirovske skupnosti, Sarah Kate Ellis je ob zavrnitvi vloge Johanssonove zapisala: "Najava Scarlett Johansson je, skupaj s transspolnimi glasovi, ki so se postavili za ta film, odločilen trenutek za prihodnost transspolnih podob v Hollywoodu. Hollywood je spremenil, kako Američani razumejo življenje gejev in lezbijk, TV pa začenja početi enako za transspolne ljudi, z avtentičnimi transspolnimi ljudjmi, ki igrajo transspolne like in so veliki ljubljenci kritikov in občinstva. Filmska industrija ima resnično priložnost, da stori enako."

