Še ena mednarodna nagrada za Žigana Krajnčana in Gašperja Kunška

Avgusta gostuje še na Madžarskem, v Braziliji in na Kitajskem

18. julij 2018 ob 18:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na 11. mednarodnem koreografskem tekmovanju v Köbenhavnu sta prvo nagrado za koreografijo osvojila plesalca Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek, ki sta žirijo prepričala z avtorskim projektom Alien Express.

Za prvo mesto se je potegovalo devet finalistov iz Kanade, Izraela, Portugalske, Vietnama in Italije. Mednarodno tekmovanje, ki je potekalo 13. in 14. julija, je platforma, namenjena promociji in odkrivanju mladih koreografskih talentov. Od ustanovitve leta 2008 je postala eno najbolj priznanih koreografskih tekmovanj v Evropi, nastop na tem tekmovanju pa je spodbudil kariero marsikaterega nadarjenega umetnika.

Maja slavila v Španiji

Krajnčan in Kunšek sta predstavo Alien Express (nastala je v produkciji zavoda Flota) premierno izvedla leta 2016 v Plesnem teatru Ljubljana, zdaj pa jo predstavljata na poletni mednarodni turneji. Letos sta z njo gostovala že na Irskem, v Španiji, na Švedskem in v Grčiji. To je letos že druga koreografska nagrada, ki jo je plesalcema prinesla predstava. Maja je na festivalu 10 Senses v Valencii prav tako navdušila žirijo z variacijo Alien Express - Naš prijatelj Tony. Na razpis je prispelo okoli 300 prijav z vsega sveta, duo Krajnčan-Kunšek pa je med desetimi finalnimi koreografijami pometel s konkurenco.

Vedno znova malce drugačna predstava

Alien Express raziskuje odnos med plesalcema in vse, kar se pojavi med njima kot posledica dveh nasprotij. Projekt temelji na plesni improvizaciji ter z vsako novo uprizoritvijo zaživi na novo.

Plesalca bosta gostovanja po svetu nadaljevala avgusta na festivalu Sziget na Madžarskem, v Braziliji na Danca en Transito in na The New Festival v Pekingu. Septembra se bosta predstavila v Novem Sadu in na Reki, oktobra in novembra pa sledita Marseille in Kamerun.

M. K.