Sedem dni in sedem noči za ponovno odprtje beograjskega muzeja sodobne umetnosti

Ponovno odprt Muzej sodobne umetnosti v Beogradu

21. oktober 2017 ob 19:42

Beograd - MMC RTV SLO

Dolgo - pravzaprav kar celo desetletje - pričakovano odprtje obnovljenega Muzeja sodobne umetnosti Beograd (MSUB) je naposled le nastopilo in glede na razsežnost napovedanega slavja gre za zares pomemben premik.

Tako so v muzeju, ki je svoja vrata ponovno odprl v petek, že pred časom napovedali natanko 168 ur trajajoč neprekinjen multimedijski program - če preračunamo, bo dogajanje neprekinjeno torej trajalo sedem dni in sedem noči.

20. oktober je dan za MSUB

Obiskovalci so se po poročanju srbskega portala Nezavisne novine v velikih množicah že v jutranjih urah v petek, 20. oktobra, podali do obnovljenega muzejskega poslopja na Ušću v Beogradu, kjer je ob tej priložnosti med drugim na ogled razstava, naslovljena Sekvence. Umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti. Na postavitvi je mogoče videti okoli 800 del sodobne umetnosti, ki jih v svoji zbirki hrani MSUB.

Zbirka, obsegajoča več kot 8.000 umetnin

Pri obnovi muzeja so se držali vodila, da naj bo zgradba, ki sta jo zasnovala arhitekta Ivan Antić in Ivanka Raspopović, videti čim bolj tako, kot je bila ob odprtju leta 1965 - in to prav tako 20. oktobra.

Zbirka muzeja pa je začela nastajati že v letu 1958, v času od ustanovitve beograjske Moderne galerije, z namenom čim boljše predstavitve najpomembnejših umetnikov, obdobij in gibanj v umetnosti 20. stoletja tako na Balkanu, kot v sami Srbiji in v širši tamkajšnji regiji. Tako muzejska zbirka danes obsega več kot 8.000 umetnin in predstavlja edinstven prikaz razvoja umetniškega ustvarjanja v 20. in 21. stoletju na omenjenem območju.

Kar nekaj časa ni bilo zares jasno, kaj bo z obnovo stavbe in kdaj se bo muzej spet odprl. Institucija se je spopadala predvsem z ignoranco države. Po besedah takratnega v. d. direktorja MSUB-ja Vladislava Šćepanovića iz leta 2014 so z ministrstvom že večkrat skušali vzpostaviti dialog glede financiranja katerega izmed projektov v prihodnosti in kljub temu, da bi morali nadaljevati z rekonstrukcijo muzejske zgradbe, so na ministrstvu le stežka našli sogovornika.

Najsrečnejši dan premierke, odkar je v vladi

Ponovnega odprtja muzeja so se v petek udeležili tudi številni predstavniki aktualne oblasti, vključno s predsednico srbske vlade Ano Brnabić, ki je poudarila, da je zanjo to najlepši dan, odkar je lanskega avgusta postala del srbske vlade. "Veseli me, da po desetih letih vračamo muzej občinstvu v Beogradu in vsej Srbiji," je na odprtju dejala Brnabićeva. Dodala je, da se bo srbska vlada zdaj osredotočila na dokončanje Narodnega muzeja v Beogradu. "S tem želimo pokazati, kako pomembna je za nas kultura in da je to nekaj, brez česar ne moremo napredovati," je dejala premierka.

Aktualni direktor Muzeja sodobne umetnosti Beograd Slobodan Nakaradi je dejal, da je to velik dan za srbsko kulturo in napovedal, da bo muzej torej v svojem prvem tednu od obnove obratoval brez premora sedem dni in noči. Izrazil je še upanje, da bo obisk enako množičen, kot je bil v petek ob odprtju. Sicer pa koncept odprtja podpisuje Dejan Sretenović, ob njem pa še kustosa Zoran Erić in Mišela Blanuša.

V znamenju slavnostne obuditve zgradbe te pomembne umetnostne institucije je vstop v MSUB brezplačen vse do petka, 27. oktobra, do 10. ure.

P. G., foto: Wikimedia Commons/MSUB