Revija The Hollywood Reporter je že letos spomladi objavila poglobljeno reportažo o zrelih letih Stana Leeja. Ugotovili so, da je starostnik ujet v medsebojnem obračunu ljudi, ki so mu najbliže, a se zdaj borijo za nadzor nad njegovim življenjem in posledično seveda bančnim računom. Foto: Reuters Keya Morgan (na fotografiji) je bil ena od glavnih tarč reportaže The Hollywood Reporterja. Omenjeni so bili tudi Leejeva 67-letna hčerka, publicist Jerry Olivarez in nekdanji menedžer na turnejah Max Anderson. Leejeva žena Joan, s katero sta bila poročena 70 let, je umrla junija lani. Foto: Reuters

Skrbnik Stana Leeja obtožen zlorabe starostnika

Neokusen boj za nadzor nad Leejevo zapuščino

14. junij 2018 ob 17:24

Los Angeles - MMC RTV SLO

Sodišče v Los Angelesu je začasno prepoved približevanja izreklo skrbniku Marvelovega magnata in stripovskega botra Stana Leeja. Obstaja namreč sum, da je bil 95-letnik žrtev zlorabe.

Nekdanji Leejev odvetnik Tom Lallas je prepričan, da je Keya Morgan, ki je bil zadnjih nekaj mesecev uradni skrbnik Stana Leeja, izkoristil varovančevo ranljivost. Morgan teh trditev še ni komentiral.

Stanley Martin Lieber – psevdonim Stan Lee si je nadel, ker je "mislil, da bo nekoč napisal naslednji veliki ameriški roman" in ni hotel uporabiti svojega pravega imena na "trapastih malih stripih" – ima zasluge za obstoj ikoničnih superjunakov in začetek megalomanskih pripadajočih franšiz, kot so Spider-Man, Iron Man, Maščevalci, Možje X, Varuhi galaksije, Črni panter in tako dalje. Morda jih kdo odpiše kot preproste pravljice, a Stan Lee je svoje stripe od nekdaj videl kot prostor za tematizacijo družbenih vprašanj (Možje X so na primer nastali kot metafora za diskriminacijo). Odkar stripovski junaki po tekočem traku dobivajo filmske ekranizacije, so svetovne ikone z veliko večjim krogom oboževalcev, kot so samo ljubitelji stripov.

41-letni preprodajalec spominkov Keya Morgan naj bi se "vrinil v Leejevo življenje" lani, po smrti striparjeve soproge Joan. Zahtevek za prepoved približevanja je zdaj vložil Lallas, a menda na Leejevo zahtevo. V uradni dokument je zapisal, da je Morgan nadzoroval in omejeval dostop do svojega varovanca in ga preselil iz doma, ki ga je dolga leta delil z ženo.

Policija je Morgana v ponedeljek aretirala zaradi lažne prijave: poklical jih je, češ da se v Leejevi vili odvija rop, v resnici pa so bili tam le dva detektiva in socialna delavka, ki so prišli preverit, v kakšnem stanju je Lee. 95-letnik je sicer še pred nekaj dnevi na Twitterju objavil kratek video, v katerem poudari, da je Keya njegov edini zastopnik in partner ter da skupaj "osvajata svet".

Po zaslišanju 6. julija bo znano, ali bo prepoved približevanja trajna ali pa umaknjena.

Presenetljiva tožba

V medijih se je Lee nazadnje pojavil sredi maja, ko je najavil, da bo za milijardo dolarjev tožil podjetje Pow! Entertainment, ki ga je soustanovil. Trdi namreč, da so ga v trenutku, ko je bil čustveno in telesno v krhkem stanju, prisilili k predaji avtorskih pravic do svojega imena in znamke. Podjetje se je odzvalo, da so obtožbe popolnoma neosnovane in da se je stoprocentno zavedal, kaj podpisuje. Izrazili so celo dvom, da se je Lee res sam odločil za tožbo, češ da je v popolnem neskladju z njegovimi dotedanjimi izjavami in vedenjem.

V zadnjih mesecih je več zvezdnikov javno izrazilo skrb za Leejevo zdravje, The Hollywood Reporter pa je citiral neimenovane, a menda poučene vire, češ da producentovo zdravje in spomin hudo pešata.

A. J.