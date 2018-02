Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Letošnje tekmovanje IPCL je potekalo osem dni v treh krogih. Vsak duo pa je pripravil 85 minut programa. Foto: Bruno Čibej Dodaj v

Slavje slovenskih tolkalcev v Luksemburgu

Duo Dendrocopos prepričal tudi občinstvo tekmovanja

21. februar 2018 ob 14:04

Na mednarodnem tekmovanju tolkalnih duov, ki je te dni potekalo v Luksemburgu, sta zmagala mlada slovenska tolkalca Jan Čibej in Luka Poljanec. Pod imenom Dendrocopos sta prepričala med 21 tolkalnimi pari z vsega sveta.

Glasbenika, ki sta bila najmlajša udeleženca tekmovanja, nista prepričala le žirije, ampak sta poleg prve nagrade prejela tudi nagrado občinstva.

Devetnajstletni Jan Čibej je študent 1. letnika Akademije za glasbo v Ljubljani in dijak 4. letnika Gimnazije Poljane, 18-letni Luka Poljanec pa dijak 4. letnika Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Njun mentor je Simon Klavžar, profesor tolkal in komorne glasbe na konservatoriju in docent na akademiji.

Tekmovanje International Percussion Competition Luxembourg za tolkalni duo organizirajo vsakih devet let. Dogodek je uvrščen v Svetovno zvezo mednarodnih glasbenih tekmovanj s sedežem v Ženevi. Gre za zvezo 125 najuglednejših glasbenih tekmovanj, v kateri so le štiri za tolkala - v Münchnu, Ženevi, Eindhovnu in Luksemburgu. Udeležijo se ga lahko glasbeniki, stari do 36 let oziroma do 60 let skupne starosti obeh članov dua.

Mlada slovenska tolkalca sta se na njem merila s precej starejšimi, tudi profesionalnimi tolkalci, vsak duo pa je moral pripraviti 85 minut programa.

