Slika iz Göringove zbirke našla pot do pravih lastnikov

Najbrž bo ostala v državni zbirki, a jo bo treba odkupiti

24. julij 2017 ob 18:34

München - MMC RTV SLO

Dedič prominentne nemške bančniške družine je spet lastnik dragocene renesančne umetnine, ki so jo med drugo svetovno vojno zaplenili nacisti, nato pa je pristala v zbirki drugega moža Tretjega rajha, Hermanna Göringa.

olje na lesu Lazarjevo vstajenje je delo neznanega nemškega umetnika; proti koncu druge svetovne vojne so ga iz rok nacistov rešili Varuhi zapuščine (o delu ekipe je film posnel George Clooney), nato pa je slika leta 1961 prešla v bavarsko narodno zbirko in tam tudi ostala do danes. Dediči prvotnih lastnikov umetnine namreč niso vedeli, kaj se je z njo zgodilo - je pa organizacija, ki moga iskati naropane umetnine, pred leti prišla na sled umetnine, ki je navedena v registru "izgubljenih" slik.



Upravitelji Državne slikarske zbirke se strinjajo, da bodo sliko zdaj od zakonitih lastnikov odkupili.

Družinska usoda, kakršnih je bilo med vojno nešteto

Na les naslikana umetnina je najverjetneje nastala med letoma 1530 in 1540, potem pa prešla v zbirko, ki jo je sestavil James von Bleichröder, sin Gersona von Bleichröderja, judovskega bankirja in Bismarckovega osebnega finančnega svetovalca. James von Bleichröder je umrl še pred vojno, leta 1937. Njegova družina je bila tarča nacističnega pregona; njihova zbirka je bila leta 1938 zasežena in prodana na dražbi. Trgovec, ki je delo kupil na dražbi, ga je takoj zatem prodal Hermannu Göringu.

Nemški feldmaršal in letalski as Hermann Göring je bil ključna figura v Hitlerjevem osvajanju Evrope med drugo svetovno vojno. Po končnem porazu se je predal Američanom, misleč, da ga bodo obravnavali kot maršala, a so ga ti kot vojnega zločinca poslali na sojenje v Nürnberg, kjer je tik pred usmrtitvijo naredil samomor.

Njegovo obsežno zbirko umetnin - večinoma so jo sestavljali kosi, zaplenjeni Judom - so zasegli Američani in jo shranili v Münchnu, kasneje pa predali regionalnim oblastem.

80 let kasneje je na skromni slovesnosti v bavarski prestolnici sliko simbolično sprejel Frank Winkel, dedič Von Bleichröderjeve hčerke, ki je preživela koncentracijsko taborišče.

A. J.