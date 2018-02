Poudarki Nocoj ob 20.00 na TV SLO 1 Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 5 glasov Ocenite to novico! V seriji igrajo tudi Lotos Vincenc Šparovec, Uroš Smolej, Aljoša Koltak, Jure Henigman, Olga Kacjan, Nina Valič, Matej Puc in drugi. Otroke igrajo Lovro in Filip Žunić, An Mikono Čopič, Jakob Rakovec, Žan Tomšič, Ana Lu Lamut in Ina Kozjak. Foto: Jure Stušek "Res si nisem mislil, da bom režiser. Življenje je samo zrežiralo to zgodbo," pravi Maksimović, ki je po vojni v Sarajevu delal kot novinar, potem pa se je zaradi ljubezni preselil v Ljubljano. Foto: Vid Rotar "Glede na to, da sem doma obkrožen z dvema hčerkama in ženo, se precej ukvarjam z emancipacijo moških." Slobodan Maksimović Foto: MMC RTV SLO/Jure Stušek Direktor fotografije je Miloš Srdić, scenografka je Maša Brandstatter, oblikovalka maske Anja Godina, kostumografka Tanja Birgmajer, glasbo pa je prispeval Mitja Vrhovnik Smrekar. Foto: MMC RTV SLO/Jure Stušek Dodaj v

Slobodan Maksimović: "Zgodbe nas izpolnjujejo, nasmejejo, razžalostijo, razjezijo."

Pogovor z režiserjem nanizanke Mame

25. februar 2018 ob 10:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slobodan Maksimović, režiser nanizanke Mame, ki je na sporedu ob nedeljskih večerih na 1. programu Televizije Slovenija, pravi, da so želeli "izpostaviti vsakdanjost mam in da je sodobna mama dobra mama, takšna kot je bila pred sto ali tisoč leti".

Nanizanko, doslej smo lahko videli osem delov, še deset pa jih bo mogoče videti, je navdahnila istoimenska predstava, ki jo je scenaristka Ivana Jurković leta 2015 videla v Kranjski Gori in nato kontaktirala Slobodana Maksimovića. Režiser je znan po svojem prvencu Hvala za Sunderland, ki je na filmskem festivalu v Portoržu prejel vesno za najboljši film, predlani pa je posnel mladinski film Nika. Ideja za ta film se mu je porodila v Moskvi in kot pravi, je Moskva "neposredno povezana, da sva se spoznala z Ivano. Ona je najbolj zaslužna, da danes lahko gledate Mame po televiziji. Idejo za to je dobila, ko je gledala gledališko predstavo Mame, v kateri nastopajo naše junakinje. Predstava je nanjo naredila močan vtis."

Realno in brez karikiranja

Pri nanizanki so "želeli izpostaviti vsakdanjost mam. Zanimalo nas je kako funkcionira pet različnih žensk, vsaka s svojimi problemi, kaj je tisto kar jih žene". Pri predelavi dramske predloge v scenarij so bili potrebni precejšnji premiki, ker so "v predstavi vsi liki omejeni na en prostor. V nanizanki, jih je treba razživiti, podrobneje okarakterizirati in umestiti v različne prostore. Ivani sta se pri pisanju scenarija pridružila Irena Svetek in Dušan Čater in moja malenkost kot supervizor. Odločili smo se, da stvari pokažemo čim bolj realno in da se izogibamo karikiranju".

Brez moških ne gre

Julija (Vesna Pernarčič), Iva (Barbara Medvešček), Tatjana (Vesna Slapar), Mirjana (Tijana Zinajić) so se spoznale že v srednji šoli, 'prišlek' v družbi pa je Maša (Lea Cok), Tatjanina svakinja brez otrok in z vzpenjajočo se kariero. So najboljše prijateljice in zaveznice, ki se redno dobivajo in si tudi vse povedo. Njihove težave so različne, tako kot so različne tudi same, se pa vrtijo predvsem okoli otrok, mož, financ, položaja sodobne ženske v družbi in doma. Kot pa meni Maksimović "za vsako uspešno žensko stoji uspešen moški (smeh). Lahko bi posneli nanizanko tudi brez moških, ampak smo se odločili, da jih potrebujemo. Z njimi smo bogatejši in nam pomagajo v kreiranju zanimivih situacij".



Pri oblikovanju likov pa so ustvarjalci sledili tudi igralcem; tako so ohranili gorenjski naglas Vesne Slapar, ki igra Tatjano, in Uroša Smoleja, ki igra Tatjaninega moža. "Logično je, da zakonca, ki prihajata iz istega okolja, govorita v svojem dialektu. In še njun televizijski sin Jakob Rakovec (Kajetan) je resnični sin Vesne Slapar."

Življenje in njegove zgodbe

Na vprašanje, ali bo prvi sezoni sledila tudi druga, Maksimović odgovarja, da upa, da bodo dobili še eno priložnost, tudi zato, ker "šele po prvi sezoni podrobno spoznamo like in bo zato tudi pisanje scenarija za drugo sezono pravo zadovoljstvo". Pri tem pa dodaja, da so prav zgodbe tiste, ki nas "izpolnjujejo, nasmejejo, razžalostijo, razjezijo. Brez njih bi bile naše duše prazne in puste. Z zgodbo se začne življenje, z zgodbo se od življenja poslovimo".

Lejla Švabič