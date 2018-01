Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Orkester Slovenske filharmonije bo v počastitev 70-letnice ponovil spored koncerta s 13. januarja 1948. Foto: Slovenska filharmonija/Janez Kotar Slovenska vlada je odločbo o ustanovitvi filharmonije izdala 30. decembra 1947. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Dodaj v

Slovenska filharmonija ponavlja spored svojega čisto prvega koncerta

Koncert ob 70-letnici Slovenske filharmonije

13. januar 2018 ob 11:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Slovenski filharmoniji bo nocoj odmevala tista glasba, ki jo je filharmonični orkester pred 70 leti zaigral na svojem prvem koncertu. Toliko namreč mineva, odkar so svojo pobudo o ustanovitvi orkestra uresničili skladatelj Marjan Kozina, dirigent Samo Hubad in muzikolog Vlado Golob.

Ob tej priložnosti pripravljajo koncert orkestra, ki bo pod dirigentsko taktirko Simona Krečiča in s solistom pianistom Juretom Goručanom ponovil spored koncerta s 13. januarja 1948. Prisluhniti bo mogoče baletni suiti Ljubezen čarovnica Manuela de Falle in Sejemska borba bikov Salvadorja Bacarissea, de Falline simfonične slike za klavir in orkester Noči v španskih vrtovih ter simfonično suito Iberija Isaaca Albeniza.

Odločbo o ustanovitvi filharmonije je slovenska vlada izdala 30. decembra 1947. Na čelo osrednje glasbene ustanove na Slovenskem je kot prvi direktor in umetniški vodja tedaj stopil Marjan Kozina, prvi koncert novega orkestra pa se je tisti januarski dan odvil v dvorani hotela Union.

Filharmoniji se priključi Slovenski komorni zbor

Med velikimi prelomnicami v delovanju SF-ja je leto 1976, ko je prenehal delovati filharmonični zbor, kar je povzročilo težave pri izvajanju velikih vokalno-instrumentalnih skladb. Praznino je v veliki meri zapolnil ljubiteljski Consortium musicum z zborovodjem Mirkom Cudermanom, na čigar pobudo je leta 1991 nastal samostojen Slovenski komorni zbor, ki se je nato vključil v filharmonijo.

Novo prizorišče, potrojeno občinstvo

Leta 1982, ko so v Ljubljani odprli nov kulturni hram - Cankarjev dom, je tja svojo abonmajsko dejavnost preselila tudi filharmonija. Sledil je porast števila obiskovalcev, ki se je potrojilo, veliki simfonični orkester pa je začel nastopati v akustično primernejši dvorani, kar se je ohranilo do danes.

Častni pokrovitelj koncerta, ki se bo začel ob 19.30 v Dvorani Marjana Kozine, je predsednik republike Borut Pahor. Koncerta ob 70-letnici SF se bo udeležil tudi minister za kulturo Tone Peršak.

