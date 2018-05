Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Komisar, kustos postavitve in direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je za izhodišče slovenske predstavitve v Benetkah izbral koncept življenja z vodo, saj je ta tesno vpet v slovenski vsakdan. Voda je tudi dejavnik, ki pomembno zaznamuje našo krajino, obenem pa Slovenija slovi po bogatih zalogah pitne vode. Foto: MAO Prvo instalacijo je navdihnil vodnjak, ki ga je Jože Plečnik v nezgrajenem parlamentu predvidel pod glavno razpravno dvorano kot simbol mitološkega vira modrosti za poslance. Foto: MAO Sorodne novice Voda in arhitektura v Sloveniji za bienale v mestu na vodi Dodaj v

Slovenski paviljon v Benetkah z razmislekom o odnosu med vodo in arhitekturo

Bienale odpira vrata v soboto

24. maj 2018 ob 10:47

Benetke - MMC RTV SLO, STA

Izhajajoč iz prepričanja, da je arhitektura soodgovorna za podnebne spremembe, se slovenski paviljon na 16. mednarodnem bienalu arhitekture v Benetkah osredotočajo prav na to vprašanje - kako se bo nanje odzvala v prihodnje. Projekt z naslovom Živeti z vodo se predstavlja na razstavišču Arsenale, vrata pa odpira danes.

Letošnjo slovensko predstavitev je pripravila skupina mednarodno priznanih arhitektov, krajinskih arhitektov, raziskovalcev in pedagogov. Komisar in kustos postavitve Matevž Čelik je imenoval 13 strokovnjakov omenjenih področij, ki so skušali poiskati odgovore vprašanja, kakšen je odnos med vodo in arhitekturo danes, kako so na to vplivala zgodovinska dejstva ter kako vodo v prihodnosti pripeljati v ospredje sprejemanja odločitev.

Kot rezultat njihovega multidisciplinarnega dela sta nastali instalaciji, ki ju v Benetkah odpirajo popoldne, na prvi dan dvodnevnih predogledov.

Vodnjak, ki si ga je Plečnik zamislil kot simbol vira modrosti za poslance

Prva instalacija je nastala s sodelovanjem celotne ekipe, oblikovali in zasnovali pa so jo arhitektka in oblikovalka razstav Bika Rebek, arhitekt in urednik Miloš Kosec ter specialistka za upravljanje z vodami Marta Vahtar. Navdihnil jo je vodnjak, ki ga je Jože Plečnik v nezgrajenem parlamentu predvidel pod glavno razpravno dvorano kot simbol mitološkega vira modrosti za poslance. Obiskovalci bodo lahko prek interaktivne igre izražali svoja stališča in razmišljali o politikah v povezavi z vodo.

Različni modeli okoljskih sistemov

Drugi del projekta predstavlja prototipe, ki prikazujejo modele različnih med seboj prekrivajočih se okoljskih sistemov. Ti preiskujejo odnose med hidrološkimi sistemi in zgrajenimi strukturami, teritorijem in pokrajinami v prostorskih in časovnih merilih. Serija instalacij preiskuje odnose med hidrološkimi sistemi in zgrajenimi strukturami, ozemljem in pokrajinami v številnih prostorskih, časovnih in operativnih obsegih. Ekipo, ki jih je zasnovala, sta koordinirala Maj Plemenitaš in Bradley Cantrell. Predstavitev v slovenskem paviljonu spremlja obsežna publikacija, ki sta jo uredila Nina Granda in Matevž Granda s svojo ekipo.

Arhitekturni bienale, ki je nastal pod kuratorstvom arhitekt iz Dublina Yvonne Farrell in Shelley McNamara, bo vrata uradno odprl v soboto, potekal bo do 25. novembra.

M. K.