Glasbenikovа slavna pesem Soweto Blues (1977) je postala sinonim za gibanje proti apartheidu. Foto: Reuters Za igranje trobente se je menda navdušil, ko je videl Kirka Douglasa igrati v filmu Young Man with a Horn (1950). Foto: Reuters

Slovo "arhitekta afriškega džeza" Hugha Masekele

30 let je preživel zunaj meja domovine

23. januar 2018 ob 11:35

Johannesburg - MMC RTV SLO, STA

Po dolgotrajnem boju z rakom na prostati je v Johannesburgu umrl južnoafriški trobentač in legenda džeza Hugh Masekela. Star je bil 78 let.

Vrhunski južnoafriški trobentač Hugh Masekela, ki je veljal za očeta južnoafriškega džeza, se je ponašal s šestdesetletno glasbeno kariero, v kateri je posnel več kot 40 albumov. Glasbenik, ki je tri desetletja preživel v izgnanstvu, je bil veliki borec proti apartheidu. To se med drugim odraža v njegovih najbolj znanih pesmih Bring Him Back Home, v kateri zahteva izpustitev Nelsona Mandele iz zapora, Soweto Blues in Grazing in the Grass.

Muziciral tudi v naših krajih

Že od malih nog je bil predan glasbi, njegova glasbena pot pa se je zares začela, ko mu je lokalni župnik podaril trobento in mu pozneje pomagal v Veliko Britanijo. Leta 2015 je kot eden od nastopajočih na festivalu Lent v intervjuju za časopis Dnevnik dejal, da je glasba literatura Afrike in dar narave: "Vse, kar nas obkroža, je glasba - dež, ocean, ptičje petje, delo v tovarni."

Z ramo ob rami z največjimi

Leta 1960, ko je bil za 30 let prisiljen zapustiti domovino, je po navedbah časopisa s podporo slavnega violinista in dirigenta Yehudija Menuhina sredi zlate dobe newyorškega džeza prispel v glasbeno šolo na Manhattnu. Vsak večer se je srečeval z glasbo velikanov, kot so Miles Davis, John Coltrane in Thelonious Monk, učil pa se je pod mentorstvom legend Dizzyja Gillespieja in Louisa Armstronga ter ob podpori Harryja Belafonteja in Miriam Makeba.

Ko so Mandelo izpustili iz zapora, se je Masekela vrnil v domovino. Leta 2010 je nastopil na slovesnosti ob odprtju svetovnega nogometnega prvenstva. Od trenutka, ko je leta 2008 dobil zdravniško diagnozo raka, je pozival moške, naj se udeležujejo pregledov prostate.

Bra Hugh, kot so ga imenovali v Južni Afriki, je bil eden od izjemnih arhitektov afriškega džeza, njegova brezčasna glasba pa je povzdignila dušo južnoafriškega naroda, je ob njegovi smrti na družbenem omrežju Twitter zapisal južnoafriški minister za umetnost in kulturo Nathi Mthethwa.

