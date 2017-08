Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zajeten opus Bertija Rodoška šteje okoli 400 glasbenih del. Foto: ZKP RTV Slovenija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovo Bertija Rodoška, avtorja številnih (narodno)zabavnih uspešnic

Naš maribor, Bolfenk in druge "ponarodele" viže

16. avgust 2017 ob 14:40,

zadnji poseg: 16. avgust 2017 ob 14:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Umrl je skladatelj, aranžer, dirigent in producent Engelbert Rodošek, ki je komponiral skladbe za izvajalce zabavne in narodno-zabavne glasbe.

Sodeloval je pri nastanku glasbenih festivalov Vesela jesen ter Melodije morja in sonca, bil je tudi član Mladih levov in Črnih vran, je poročal Radio Slovenija.

Engelbert Rodošek, za prijatelje Berti, se je rodil leta 1934 v Gradcu, kjer je študiral glasbo na tamkajšnji visoki šoli. Zadnja desetletja je živel in deloval v Švici. Njegov opus šteje okoli 400 glasbenih del. Največ jih je napisal za Alfija Nipiča, Ota Pestnerja, New Swing Quartet, Henrika Burkata - Henčka in Jožeta Koblerja.

V Mariboru je vodil ansambel Bertija Rodoška, v Ljubljani pa je bil član legendarnih Mladih levov in Črnih vran. Bil je tudi "oče" festivala narečnih popevk Vesela jesen ter Melodij morja in sonca. Za oba festivala je od leta 1964 pisal pesmi, med njimi nekaj legendarnih popevk. Leta 2016 je izdal avtobiografijo Toti presneti Berti Rodošek.

Kot je tedaj zapisal Dnevnik, med njegove najbolj znane skladbe sodijo Naš Maribor, ki sta jo pela Majda Renko in Milan Golob, Mi mladi pa je bila ena prvih uspešnic Alfija Nipiča, ki je pel tudi njegovo šaljivo pesem Bolfenk. Za Jožeta Koblerja je napisal Dan, ki ga je zamenjala noč, Črke lažejo in Dala si mi vse. Podpisal je tudi skladbi Tri srca Ivanke Kraševec in Daj mi srce Tatjane Dremelj.

New Swing Quartet je na Veseli jeseni prepeval njegove skladbe Nazdravimo prijateljstvu (To še spijemo pa gremo), Obrtniki in Muzkontarji. Na festivalu Melodij morja in sonca je Franci Pirš zmagal z njegovo Tiho, tiho, Oto Pestner pa je zapel Tople julijske noči. V narodno-zabavno glasbo je Rodošek posegel s Polko, valčkom, rock'n'rollom, ki jo je izvajal Ansambel Henček. Mladi levi pa so igrali njegovo Poljubi me in pojdi.

A. K.