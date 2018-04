Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Igralski opus Demetra Bitenca obsega več kot 110 vlog v celovečernih filmih, od tega 45 vlog v slovenskih, druge pa v filmih drugih jugoslovanskih republik ter v koprodukcijah. Bogat je tudi njegov televizijski opus, ki obsega več kot 80 filmov in serij. Foto: MMC RTV SLO/Jani Ugrin Žalostno je, ko pride neka družba do tistega stadija, ko misli, da kultura ni več potrebna, in vanjo ne vlaga več. Mislim, da je danes, predvsem v 21. stoletju, kultura tista, ki daje identiteto neki naciji. Ne državi, temveč narodu. Mislim, da se lahko narod obdrži samo skozi kulturo. Demeter Bitenc (leta 2014) Dobra volja je bila njegov zaščitni znak. Foto: MMC RTV SLO/Jani Ugrin "Začel sem v Starem pianinu kot nemški oficir. Mimogrede, v slovenskem prostoru sem le še dvakrat, trikrat igral Nemce, seveda sem jih pa potem v tujini večkrat, z Američani, z Italijani, z Jugoslovani, celo z Nemci sem igral nemškega oficirja." Foto: IMDb Richard Conte je leta 1968 režiral partizansko dramo Operation Cross Eagles - v njej je Bitenc za spremembo igral zavezniškega vojaka. Foto: IMDb Sorodne novice V Divači je spet slovesno: letos se poklanjajo Demetru Bitencu

Slovo Demetra Bitenca, slovenske igralske legende

22. april 2018 ob 16:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Umrl je Demeter Bitenc, stalni spremljevalec slovenskega filma že od našega prvega celovečerca Na svoji zemlji naprej. V sedemdesetletni karieri je ustvaril več kot 230 gledaliških in filmskih vlog; ob Old Shatterhandu je jezdil v prvem delu Winnetouja, pozneje pa so mu radi dajali vloge negativcev.

Leta 1922 v Ljubljani rojeni Demeter Bitenc, ki velja za enega najbolj prepoznavnih slovenskih filmskih igralcev, bi v juliju praznoval 96. rojstni dan. Vitalni gospod je bil tudi v zrelih letih reden gost na družabnih dogodkih in prireditvah.

Na snemanju Bitke na Neretvi je bil z Yulom Brinnerjem in Orsonom Wellsom, pri snemanju Bitke na Sutjeski je Bitenc srečal Richarda Burtona in Elizabeth Taylor. Igral je še s Petrom Finchem, s Klausom Kinskim, Francom Nerom, s Christopherjem Plummerjem in se poljubljal z Dušo Počkajevo, angleško lepotico Margaret Lee, Venero v krznu in s Karin Dor.

Majhno vlogo ima celo v čisto svežem celovečercu Mihe Knifica Vztrajanje; film, ki so ga predpremierno predvajali na lanskem Festivalu slovenskega filma, je ljubljansko premiero dočakal pred tednom dni.

Zgodaj vznikla ljubezen do igralstva

Demeter Bitenc je diplomiral na trgovski akademiji v Ljubljani, vendar ga je že v študentskih letih vleklo h gledališču, filmu in na splošno igralstvu. Med vojno je obiskoval zasebne učne ure pri gledališkem igralcu in režiserju Slavku Janu in leta 1943 opravil avdicijo za sprejem v ansambel ljubljanske Drame.

Še štiri semestre pa je po koncu vojne zaključil na novoustanovljeni Akademiji za igralsko umetnost v Ljubljani. Med letoma 1943 in 1954 je bil član SNG-ja Drama Ljubljana, nato pa je odšel v hrvaško narodno gledališče na Reko, kjer je deloval do leta 1958. Zatem je nekaj časa ustvarjal v Beogradu ter v SLG-ju Celje.

MMC-jev intervju z Demetrom Bitencem: "V bistvu je film tovarna sanj"



Odhod iz Drame zaradi drugačnih dram

V Drami se je Bitenc po lastnih besedah spustil v kar nekaj ljubezenskih afer, kar je postalo pretežavno zanj, zato se je odločil za odhod. Za zamenjavo gledališča je moral dobiti dovoljenje republiškega sekretariata za kulturo. Pa tudi sicer mu je bila filmska igra bližja od gledališke: "Zame je teater predstavljal službo: vsak dan si moral biti ob tej in tej uri na vajah, moral si igrati vlogo, naj ti je ustrezala ali ne. Na drugi strani pa je film improvizacija, je stvar individualistov. In jaz sem individualist."

Prvi slovenski celovečerni film Franceta Štiglica Na svoji zemlji leta 1948 je za Bitenca pomenil prvo, kratko igralsko filmsko izkušnjo. Pravi filmski debi pa je doživel leta 1959 s stransko vlogo nemškega oficirja v filmu Dobri stari pianino. V naslednjem desetletju je posnel skoraj 40 koprodukcijskih filmov, ki so jih tuji producenti snemali v tedanji Jugoslaviji.

Pogosto v stranskih in epizodnih vlogah

Sicer pa je nastopil v več kot 40 slovenskih filmih, druge vloge je imel v filmih jugoslovanskih republik in v koprodukcijah. Nastopal je v stranskih in epizodnih vlogah, pogosto v vlogah negativnih likov, edino naslovno vlogo je odigral v zgodovinski drami Roberta Maurija z naslovom Rabanek, vražji gusar leta 1963. Znano je, da je Demeter Bitenc v filmih pogosto nastopal v uniformah nemških vojakov.

O njegovi delovni etiki veliko pove izjava v enem od starejših intervjujev za MMC, leta 2012: "Ni pomembno, ali je film dober ali slab. Ti moraš biti maksimalno dober, da dobiš afirmacijo za naprej. Pa četudi v slabem filmu. Ker si stalno na reelekciji. Jaz nikoli nisem vedel, kateri film bo moj zadnji. Vsak, ki sem ga posnel, bi bil lahko zadnji."

Tudi njegov televizijski opus je bogat. Obsega namreč več kot 80 filmov in serij, nastalih v produkciji slovenske televizije, v produkciji drugih jugoslovanskih republik ter tujih televizijskih hiš, ki so snemale v nekdanji Jugoslaviji, so zapisali v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači.

Lani je bil Demeter Bitenc gost Vesne Milek v oddaji Od blizu. Ogledate si jo lahko v spodnjem posnetku, pod njo pa še nekaj različnih intervjujem z legendarnim igralcem.

A. J.