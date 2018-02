Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V 40. in 50. letih prejšnjega stoletja je bila ena izmed največjih zvezd na Broadwayu in televiziji. Foto: Wikipedia S Pearl Bailey leta 1950 v muzikalu Arms and the Girl. Foto: Wikipedia Dodaj v

Slovo nekoč velike zvezde Broadwaya in malih ekranov Nanette Fabrey

Osvojila je tonya in tri emmyje

24. februar 2018 ob 12:26

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pri častitljivih 97 letih je umrla pevka, plesalka in igralka Nanette Fabray, zvezdnica na odrih Broadwaya in kasneje na televiziji.

"Bila je izjemna ženska. Številni so ji rekli, da je kot sila narave, in to si čutil, ko je vstopila v sobo," je dejal njen sin, ko je sporočil novico o smrti. Umrla je naravne smrti.

Svojo kariero je začela že pri rosnih treh letih kot plesalka in pevka Baby Nanette, kasneje je nastopila v številnih muzikalih na Broadwayu, kot so Bloomer Girl, High Button Shoes in Mr. President. Za vlogo v predstavi Love Life, za katero sta pesmi napisala Alan Jay Lerner in Kurt Wiell, je prejela tudi tonyja za najboljšo igralko v muzikalu, še enkrat je bila za nagrado nominirana za muzikal Mr. President, poročajo ameriški mediji.

Odmevne vloge so ji utrle pot v Hollywood, leta 1953 je zelo uspešno nastopila ob boku Fredu Astairu, Cydu Charissu in Jacku Buchananu v filmu The Band Wagon. Kot je sama dejala, pa je prišla v Hollywood v obdobju, ko je bil tam muzikal že v zatonu, zato se je vrnila na Vzhodno obalo, tokrat na male ekrane. Vloga v eni prvih televizijskih komičnih serij Caesar's Hour ji je prinesla tri emmyje, kasneje pa je nastopila še v številnih televizijskih serijah, kot so Playhouse 90, Alcoa Hour, Laramie, Burke's Law in drugih.

Težave s sluhom je niso ustavile

Njena kariera je bila zelo uspešna, čeprav je imela že od otroštva težave s sluhom. "V šoli sem si prizadevala po najboljših močeh, a sem bila neuspešna," je povedala v enem izmed intervjujev. "Mislila sem, da nisem preveč pametna, ampak v bistvu ni šlo za to. Enostavno nisem slišala." Težave je reševala s tem, da so bližnji in prijatelji govorili bolj na glas, šele njen drugi mož, scenarist Ranald MacDougall, pa jo je potem prepričal, da je začela uporabljati slušne pripomočke, kasneje pa je o svojih težavah spregovorila tudi v javnosti, predvsem da bi dvignila zavest o težavah s sluhom. Leta 1967 so jo uspešno operirali in ji povrnili sluh.

"Imela je res izjemno kariero, a mislim, da če bi sama izbirala, po čem naj se jo spominjamo, bi bilo to prej njeno humanitarno delo," je dejal njen sin in dodal, da je bila velika zagovornica pravic gluhih in naglušnih.

K. T.