"Spoštovanje kulturne raznolikosti je podporni steber za sožitje in razvoj skupnosti"

Ob svetovnem dnevu kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

21. maj 2018 ob 20:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zgolj prepoznavanje raznolikosti ni dovolj, temveč bi se bilo dobro zavedati vseh prednosti kulturnega pluralizma, je ob svetovnem dnevu kulturne raznolikosti za dialog in razvoj v svoji poslanici zapisala generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay.

Poudarila je še, da bilo treba kulturni pluralizem upoštevati "kot etično in politično načelo enakopravnega spoštovanja kulturnih identitet in tradicij".

Na ministrstvu za kulturo so mnenja, da bi bilo treba v letu, ko zaznamujemo 70. obletnico Splošne deklaracije človekovih pravic, vse napore usmeriti v uresničevanje 27. člena. To pomeni, da se ima vsakdo pravico udeleževati kulturnega življenja svoje skupnosti, uživati umetnost in sodelovati pri napredku znanosti ter imeti od tega koristi.

"Zelo pomembno je, da kulturna raznolikost, še posebej v okviru ene države, sama po sebi predpostavlja medkulturni dialog kot najbolj zanesljivo pot do premagovanja vseh oblik nestrpnosti, podcenjevanja in ne nazadnje strahu pred drugimi, ki praviloma izhaja iz medsebojnega nepoznavanja. Medkulturni dialog tako spodbuja spoznavanje identitet drugih in drugačnih skupnosti in medsebojno spoštovanje," je ob svetovnem dnevu kulturne raznolikosti za dialog in razvoj zapisal minister za kulturo Tone Peršak.

Kot še pišejo na ministrstvu, je edini način podpore vrednotam in načelom, ki združujejo ljudi, spodbujanje in udejanjanje kulturnega pluralizma, ki ima moč odvračati od ekstremizmov in prispevati k razvoju vseh. Socialna kohezija, ki je umeščena v središče svetovne razvojne politike, ne more doseči ključnih premikov brez medkulturnega dialoga tako na lokalni in narodni kot tudi mednarodni ravni.

Spoštovanje kulturne raznolikosti je podporni steber za sožitje in razvoj skupnosti, saj daje manjšinskim skupnostim legitimnost za enakopravno kulturno (so)ustvarjanje v večinski družbi, še piše v sporočilu za javnost.

Ministrstvo za kulturo od leta 1993 izvaja in razvija različne ukrepe, naravnane v razvoj in promocijo manjšinskih kultur, ki jih oblikujejo pripadnice in pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije, nemško govoreče etnične skupine ter različnih drugih manjšinskih etničnih skupnosti.

Javorca – simbol skupnega prizadevanja za mir številnih evropskih narodov

Posebno pozornost posvečajo tudi zagotavljanju dostopnosti invalidov do kulturnih dobrin ter razvoju in podpori humanih evropskih vrednot, kar po navedbah ministrstva potrjuje priznanje znak evropske kulturne dediščine Spominski cerkvici na Javorci, simbolu skupnega prizadevanja za mir številnih evropskih narodov.

M. K.