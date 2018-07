Stripovski junak Cankar na gostovanju v Avstriji

V Pavlovi hiši razstava Cankar v stripu

20. julij 2018 ob 14:06

Radgona - MMC RTV SLO, STA

Ob stoletnici smrti Ivana Cankarja bodo v Pavlovi hiši na avstrijskem Štajerskem zvečer odprli razstavo o projektu založbe Škrateljc Cankar v stripu.

V sklopu projekta so nastali trije stripi, ki po svoje interpretirajo Cankarjeva dela. Na ogled bodo stripovske table in videoizjave avtorjev o ustvarjanju stripov in njihovem odnosu do Cankarja.

Zbirko Cankar v stripu so ustvarile tri avtorske dvojice: Andrej Rozman - Roza in Damijan Stepančič sta premlevala Hlapce in ustvarila strip Hlapci - ko angeli omagajo. Boštjan Gorenc - Pižama in Tanja Komadina sta pretresala Moje življenje ter spisala in izrisala Moj lajf. Žiga X Gombač in Igor Šinkovec sta pravičniško premišljevala Hlapca Jerneja in njegovo pravico in ustvarila stripovsko basen Hlapec Jernej in pasja pravica.



Avtorji so se vsak na svoj način lotili interpretacije Cankarjevih del, a z enim skupnim, jasnim ciljem – ohraniti Cankarjev duh oziroma sporočilo obravnavanega dela. V stripih ne gre za popačenje in približevanje mlajši populaciji za vsako ceno, temveč inteligentno, mestoma zelo duhovito priredbo v nov žanr, ki jo v vsakem stripu spremlja tudi študija z dodatnimi premisleki in osvetlitvami.

Obogatitev Cankarja v nemškem prevodu

Kot so še sporočili iz Pavlove hiše, bo ta v sodelovanju z založbo Škrateljc in Inštitutom za teoretično in uporabno prevodoslovje Univerze Karla in Franca v Gradcu izdala in predstavila prevod stripa Hlapec Jernej in pasja pravica. Prevod je nastal pod vodstvom Karin Almasy. Cankarjevo originalno besedilo je hkrati njegovo največkrat prevedeno in vedno aktualno delo. Stripu bosta dodana tudi nov prevod povesti v nemščino in spremno besedilo poznavalca in prevajalca Cankarjevih del Erwina Köstlerja.

A. J.