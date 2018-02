Teden dni, ko bodo ljubitelji gora na svoj račun prišli tudi "na ravnem"

Prihaja Festival gorniškega filma

19. februar 2018 ob 15:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po koncu zimskih olimpijskih iger se bo posebna olimpijada doživetij in dosežkov začela na 12. festivalu gorniškega filma, ki bo svet gora, narave in pustolovščin znova prinesel na velika platna.

V Ljubljani, Domžalah, Celju in Mojstrani bo med 26. februarjem in 4. marcem na ogled 35 filmov o alpinizmu, plezanju, gorski naravi, kulturi in avanturi.

Kot so sporočili organizatorji, bo festival čez teden dni v Ljubljani v Cankarjevem domu odprl težko pričakovani in na tujih festivalih nagrajeni celovečerni film Reinkarnacija tibetanskega meniha, ki spremlja budističnega dečka na epskem potovanju h koreninam.

V letošnjem programu je sicer skoraj tretjina celovečernih filmov, največ do zdaj. Na ogled bodo v Cankarjevem domu v Ljubljani, Mestnem kinu Domžale, Mestnem kinu Metropol v Celju in Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.

Film Klatež: Legenda Freda Beckeyja prinaša življenjsko zgodbo skrivnostne alpinistične legende, film Psiho vertikala pa surov in intimen portret Andyja Kirkpatricka med 18-dnevnim solo vzponom v El Capitanu. Pogled v razvoj slovaškega himalajizma odstira dokumentarec Odvisni od višine, v življenje mehiškega ljudstva Tarahumara, rojenega za tek, pa film Hitre noge.

Življenje v štirih elementih je filmska pustolovščina petih edinstvenih ljudi in njihovih zgodb o prijateljstvu, sanjah in izgubi. Film Magnetna privlačnost gora z nekaterimi največjimi imeni adrenalinskih športov raziskuje psihologijo tveganja v gorah, v večkrat nagrajenem dokumentarcu Santoalla pa se življenjske sanje v odmaknjeni španski vasi spreobrnejo v nočno moro.

Na kajakaško-smučarsko-kajtarsko pustolovščino vabi film V Dvojno galaksijo - Potovanje po Grenlandiji, na najbolj odmaknjene kotičke našega planeta pa Maewan, freeride na Kurilskem otočju. Prikazali bodo tudi filme Šepet v vetru, Kokosova naveza, Preboj, Štrcelj, Ženske poti, Kanarski otoki - Svet ognjenih gora, Botanik, Življenje z divjimi živalmi, Jamarske sanje in SOS Bavarska.

Na sporedu je šest slovenskih filmov: izdelek novinarke slovenske redakcije RAI Vide Valenčič Nives Meroi in Roman Benet: 14+1, avanturistični podvig Mihe Podgornika in Ivice Kostelića Proti horizontu, Zadnji ledeni lovci Rožleta Bregarja in pokojnega Jureta Breceljnika, ki so ga premierno že prikazali v Kinodvoru, kratki alpinistični film Monike Novak Mogoče, dokumentarno-igrani film Po stezi pastirjev in tekačev Petra Vrčkovnika ter Odčarani kino Eve Pivač in Matjaža Pinterja.

V Ljubljani bodo tudi predavanja. Zakonca Nives Meroi in Roman Benet bosta spregovorila o osvojenih 14 osemtisočakih ter spopadanju s petnajstim osemtisočakom - Romanovo boleznijo. Predavala bosta tudi nemška alpinistka in ledna plezalka Ines Papert ter slovenska apinistična legenda in direktor festivala Silvo Karo, ki svojo 40-letno alpinistično pot zaokrožuje tudi z letos izdano avtobiografijo Alpinist.

Filme bo ocenjevala tričlanska mednarodna žirija: poljski režiser Paweł Wysoczański, tudi dobitnik številnih nagrad po svetu, direktorica Festivala gorniškega filma v Južni Koreji Billy Choi in izvrsten slovenski plezalec Andrej Grmovšek.

A. J.