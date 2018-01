Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! "Doslej sem projekte izbiral s perspektive mladega igralca, ki skuša slediti po stopinjah bolj izkušenih kolegov, ki jih občudujem. A zdaj sem se naučil, da dobra vloga ni edini kriterij," ugotavlja Timothée Chalamet. Foto: Reuters Chalameta je svet spoznal v drami Pokliči me po svojem imenu , kjer igra najstnika, ki - prek zagledanosti v starejšega študenta - uzavesti svojo istospolno usmerjenost. Foto: IMDb Učim se, da dobra vloga ni edini kriterij za sprejem ponujenega dela. Timothée Chalamet Že pred dobrima dvema desetletjema so Allena preiskovali zaradi domnevne zlorabe, a mu niso ničesar dokazali. Takrat je več psihologov, ki jih je določilo tožilstvo, ugotovilo, da Dylan ni bila zlorabljena. Pozneje pa je tožilec izjavil, da je obstajal "utemeljeni sum", zaradi katerega bi Allena lahko pripeljali na sodišče, a so se odločili drugače, da bi zaščitili žrtev pred travmo ponovnega pričanja in dolgotrajnega sojenja. Režiser je vedno vztrajal, da je nedolžen, nekdanjo ženo Mio Farrow, s katero sta posvojila Dylan, pa je obtožil, da si je po razpadu njunega razmerja vse skupaj izmislila. Foto: AP Sorodne novice V boju za bafte: Timothée Chalamet, Daniel Kaluuya in druge vzhajajoče filmske zvezde Zbeži! in Pokliči me po svojem imenu med favoriti neodvisnega filma Liffe: Pokliči me po svojem imenu Dodaj v

Timothée Chalamet "noče profitirati" od sodelovanja z Woodyjem Allenom

Zaslužek namenil dobrodelnim organizacijam

16. januar 2018 ob 18:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na redni spored slovenskih kinematografov ta teden prihaja novi film Woodyja Allena, Lunapark - a režiser, ki že dolgo drži neverjeten tempo novega filma skoraj vsako leto, je medtem končal že naslednjega, A Rainy Day in New York. Seznam igralcev, ki se skušajo distancirati od svojega sodelovanja z Allenom, se medtem daljša.

22-letni Timothée Chalamet bo 23. januarja izvedel, ali si je s svojo vlogo v drami Pokliči me po svojem imenu zaslužil oskarjevsko nominacijo; tako kot številni drugi potencialni kandidati se nadvse trudi, da v ključnih tednih odštevanja do oskarjev njegove kampanje ne bi potopil kak škandal. In zdaj je Chalamet postal prvi vidnejši igralec, ki se je - potem ko je to storilo že več igralk - javno pokesal za svoje sodelovanje z Woodyjem Allenom in se distanciral od 82-letnega cineasta. Najavil je, da bo honorar, ki ga je dobil za svojo vlogo v filmu A Rainy Day in New York, daroval kampanji Time's Up in drugim dobrodelnim organizacijam.

Chalamet je s priponko iniciative Time's Up pred kratkim prišel na podelitev zlatih globusov, kjer se je potegoval za nagrado za najboljšega igralca v drami (kipec mu je sicer pred nosom speljal Gary Oldman v Najtemnejši uri).



Obtožbe, za katere vemo že dolgo

Woody Allen je že desetletja tarča javnih obtožb svoje posvojene hčerke Dylan Farrow, ki trdi, da jo je spolno nadlegoval v času, ko je bil poročen z njeno mamo. Svoje trditve je zelo natančno popisala v odprtem pismu, ki ga je leta 2014 objavil The New York Times. Polemika je dobila nov zagon, ko je oktobra lani za Los Angeles Times napisala še prispevek z zgovornim naslovom Zakaj je revolucija #MeeToo prizanesla Woodyju Allenu? Allen v celoti zanika vse obtožbe.

Še prejšnji teden se je Chalamet v intervjuju za CNN izognil vprašanju, ali ima kakšne "zadržke" v zvezi z nastopanjem v Allenovem filmu. "O tem ta hip ne bi rad govoril, ker bodo moje besede samo razjezile ljudi," je izjavil v pogovoru s Christiane Amanpour. "Ko bo film izšel, če bo izšel, bo to zelo pomembna tema, zdaj pa ni primeren trenutek."

V včerajšnji objavi na Instagramu pa je nato igralec zapisal, da je zadnje leto poklicnega življenja "spremenilo njegovo stališče do številnih vprašanj". "Učim se, da dobra vloga ni edini kriterij za sprejem ponujenega dela - to mi je postalo jasno v zadnjih mesecih, ko sem bil priča rojstvu močnega gibanja, ki skuša končati krivice, neenakopravnost in predvsem tišino."

"V zadnjem času so me v več intervjujih vprašali, zakaj sem lani poleti sodeloval z Woodyjem Allenom. Zaradi pogodbenih obveznosti na to vprašanje ne morem odgovoriti naravnost. Lahko pa rečem tole: nočem dobička od svojega sodelovanja pri filmu in zato bom svoj honorar v celoti daroval trem dobrodelnim organizacijam: Time's Up, LGBT center v New Yorku in Rainn (Nacionalna zveza proti posilstvu, zlorabi in incestu)."

"Rad bi bil vreden tega, da stojim z ramo ob rami s pogumnimi umetniki, ki se bojujejo za to, da bi bil vsakdo obravnavan z dostojanstvom in spoštovanjem, ki si ju zasluži."

Nenadna streznitev za mnoge

Poleg Chalameta je v istem filmu nastopila tudi Rebecca Hall, ki se je za svoje sodelovanje opravičila že prejšnji teden in prav tako svoj honorar darovala iniciativi Time's Up. "Zaradi mojih dejanj se je druga ženska počutila neslišano in neupoštevano," je takrat rekla o Dylan Farrow. "Svojo odločitev obžalujem - danes bi ravnala drugače."

V zadnjem času sta se za sodelovanje z Allenom javno pokesali tudi Mira Sorvino in Greta Gerwig. Kate Winslet, protagonistka Lunaparka, se neposrednim vprašanjem na to temo izogiba, Justina Timberlaka, ki ima prav tako vlogo v filmu, pa o tem za zdaj sploh nihče nič ne sprašuje.

A. J.