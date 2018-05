Trije nastopi v Piranu z uvodnimi takti Druge godbe

Začenja se 34. izdaja mednarodnega glasbenega festivala

24. maj 2018 ob 09:15

Piran/Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Piranu bo danes z več dogodki še uradno vrata odprl glasbeni festival Druga godba. Najprej bo na vrsti okrogla muza, na kateri bodo spregovorili o možnostih sodelovanja pri organiziranju koncertov, sledil bo nastop zasedb Ljubojna, Alsarah & The Nubatones in Dirtmusic, v Ljubljani pa se bo predstavil skladatelj in kitarist Patrick Higgins.

Okroglo mizo, ki danes v Mediadomu uvaja dogajanje, so naslovili South By Southwest. Po besedah člana programskega odbora zavoda Druga godba Ljubljana Bogdana Benigarja bodo na tej predstavili možnosti sodelovanja med profesionalci, ki se ukvarjajo z organizacijo festivalov in koncertov, vključno z akcijami, ki bi omogočale izmenjavo glasbenikov na poti Bratislava - Dunaj - Ljubljana - Trst - Piran.

Zasedba Ljubojna bo nastopila na Tartinijevem trgu, Alsarah & The Nubatones in Dirtmusic pa v starem skladišču soli Monfort. Higginsu bo lahko ljubljansko občinstvo prisluhnilo v Pritličju.

Kot je v navadi, se bo vrhunec festivala zgodil v petek. Potekal bo na treh ljubljanskih lokacijah - v Kinu Šiška in AKC Metelkova mesto, novo prizorišče pa je Švicarija. V Kinu Šiška bo nastopil adut, na katerega najbolj stavijo organizatorji Druge godbe, pariška popatrakcija Ibeyi. Francoski glasbenici izvajata elektronski soul, ki izhaja iz kubanske tradicije yoruba in iz drugih afro-kubanskih godb ter nastopata na razprodanih koncertih po vseh celinah. Slišali ju boste lahko v Kinu Šiška.

Na Metelkovi bodo med drugi nastopili The Brother Moves On, ki so vodilni predstavniki zelo vibrantnega novodžezovskega prizorišča v Johannesburgu. V Švicariji pa bo mogoče prisluhniti egiptovski glasbenici, velikemu odkritju glasbenega prizorišča lanskega leta, Nadah El Shazly.

Od performansa do predavanja

V soboto se bo program že dopoldne začel na Vodnikovi domačiji v Šiški s programom za otroke, predavanjem in performansom, zatem pa bo sledil koncerta na vrtu Vodnikove domačije. Del programa bo potekal v Kinu Šiška, kjer bo med drugim nastopil James Holden, didžej, ki se z novim projektom in albumom prvič pojavlja v vlogi vodje benda, na čelu zasedbe The Animal Spirits. Nastopili pa bosta tudi dve domači zasedbi - Olfamštvo in BetaMyth.

Festival, ki bo v spremljevalnem programu ponudil pogovore z glasbeniki, predavanja, performans in okroglo mizo, organizira zavod Druga godba Ljubljana s koproducentoma CUK Kino Šiška in Cankarjevim domom.

M. K.