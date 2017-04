Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografijo, na kateri Imogen Cunningham kuka izza drevesa, je posnela Judy Dater. Foto: Christie's Imogen Cunningham, Sunbath (Alta on the Beach), fotografija iz leta 1925. Foto: Museum of Fine Arts, Boston Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umetniške fotografije tarča Instagramove cenzure

Instagram načeloma dovoljuje goloto na klasičnih umetniških delih

29. april 2017 ob 16:33

Boston - MMC RTV SLO/Reuters

Družbeno omrežje Instagram je - v imenu svoje politike cenzuriranja golote - izbrisalo fotografijo, s katero je svojo novo razstavo napovedoval Bostonski muzej umetnosti. Instagram je, mimogrede, v lasti Facebooka, podjetja, ki je v teh dneh na udaru zaradi prenosov umorov v živo.

Pregovorno jabolko spora so bile črno-bele fotografije iz dvajsetih let prejšnjega stoletja, delo ameriške umetnice Imogen Cunningham. Na eni je bližnji posnetek ženskega torza, ki funkcionira skoraj kot abstraktna oblika, na drugi pa 91-letna umetnica, ki izza drevesa zre na eno od svojih najljubših manekenk; ta je upodobljena gola.

Mar ni bila ta bitka že izborjena?

"To nas je res osupnilo," je za tiskovno agencijo Reuters komentirala Karen Haas, kuratorka fotografij v Bostonskem muzeju. "To je umetnica, ki je že vrsto let mrtva, umetnica, ki je imela 70-letno kariero, ki se je - ob boku svojih sodobnikov - borila za status fotografije kot umetnosti. Zdelo se nam je, da je bila ta bitka že izbojevana."

"Te podobe so subtilne, lepe in tako zelo abstraktne. V prvi vrsti gre za oblike - za to, da se človeško telo spreminja v nekaj, kar je begajoče in težko interpretirati kot človeško telo."

Bostonski muzej umetnosti, inšitucija s 140-letno zgodovino, je ena najstarejših tovrstnih ustanov v Združenih državah. Instagram je z njihovega profila na družabnem omrežju umaknil dve fotografiji: Triangles (Trikotniki), bližnji posnetek ženskih prsi, in Sunbath (Alta on the Beach). Enake usode je bila deležna fotografija Imogen and Twinka, ki jo je leta 1974 posnela Judy Dater.

Poteza se zdi marsikomu še posebej arbitrarna zato, ker so družbena omrežja trenutno na hudem udaru, ker ne uspejo dovolj hitro zajeziti posnetkov in živih prenosov nasilja, ki jih objavljajo njihovi uporabniki. Nedavno je na Tajskem možak v živo prenašal umor svoje 11-mesečne hčerke, še pred tem pa je v Clevelandu moški posnel in objavil svoj umor naključnega priletnega gospoda. Obe objavi sta imeli pred izbrisom na Facebooku ogromno ogledov.

Obstajajo tudi izjeme

Pravila uporabe Instagrama prepovedujejo upodobitve golote, pa čeprav so "po naravi umetniške ali ustvarjalne". Omejitve naj bi pripomogle k temu, da izkušnja uporabe Instagrama pri nikomer ne bi sprožala nelagodja. Praviloma odstranijo vse fotografije (ženskih) prsnih bradavičk, dovolijo pa pa slike dojenja in brazgotin po mazektomiji. Dovoljene so tudi fotografije likovnih del in kipov, ki tematizirajo goloto.

Imogen Cunningham (1883 - 1976) velja za eno od pionirk ameriške fotografije. Njena najbolj prepoznavna dela so bližnji posnetki cvetov.

A. J.