Philip Roth (1933-2018). Foto: EPA Za svoj režiserski prvenec se je škotski igralec Ewan McGregor pogumno, a neuspešno lotil večplastnega romana Philipa Rotha Ameriška pastorala o tragičnem udoru ameriške zgodovine v življenje neke judovske družine. Foto: IMDb

Umrl je Pulitzerjev nagrajenec Philip Roth, avtor Ameriške pastorale

Poslovil se je v 86. letu starosti

23. maj 2018 ob 08:31

New York - MMC RTV SLO, STA

"Ne pišem judovsko, pišem ameriško," je nekoč dejal pisatelj, Pulitzerjev nagrajenec Philip Roth, ki je bil najbolj znan po svojih opisih življenja ameriških Judov, a z univerzalnim sporočilom. Ugledni ameriški pisatelj je v torek umrl v 86. letu starosti.

Philip Milton Roth se je rodil 19. marca 1933 v Newarku. Bil je vnuk Judov, ki so se v 19. stoletju v okviru migracijskega vala iz Evrope priselili v ZDA.

Eden izmed osrednjih ameriških avtorjev

Leta 1998 je za svoj roman Ameriška pastorala prejel Pulitzerjevo nagrado in se pojmuje za enega osrednjih ameriških avtorjev druge polovice 20. stoletja, pa tudi sicer velja za enega najplodovitejših in cenjenih pisateljev.

Rotha so pogosto omenjali kot morebitnega nobelovca, a se mu je ta nagrada izmuznila. Poleg Ameriške pastorale se je proslavil tudi z romanom Portnoyeva tožba ter z deloma Poročila sem se s komunistom in Človeški madež.

Roth je nacionalno knjižno nagrado prejel že pri 26 letih za roman Zbogom, Columbus. Za svoje delo je prejel tudi dve nacionalni nagradi literarnih kritikov in tri nagrade PEN/Faulkner. Leta 2001 je prejel zlato medaljo za leposlovje Ameriške akademije za umetnost in literaturo.

Avtobiografski elementi in vprašanja slehernika

Njegov literarni svet vsebuje veliko avtobiografskih elementov, osredotoča pa se na eksistencialna vprašanja slehernika – od vere in ideologije do družine, seksualnosti in smrti.

Leta 2010 je izšla njegova zadnja knjiga, naslovljena Nemesis. V slovenščino so prevedena še njegova dela Ogorčenje, Slehernik, Umirajoča žival, Zarota proti Ameriki, Profesor poželenja in Prevara.

P. G.