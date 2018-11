Rodil se je kot Stanley Martin Lieber. Psevdonim si je nadel, ker je "mislil, da bo nekoč napisal naslednji veliki ameriški roman", in ni hotel uporabiti svojega pravega imena na "trapastih malih stripih". Foto: Reuters Dodaj v

Umrl je Stan Lee, ustvarjalec Spider Mana, Iron Mana in drugih superjunakov

Rodil se je kot Stanley Martin Lieber

12. november 2018 ob 21:17

Los Angeles - MMC RTV SLO

Poslovil se je Stan Lee, stripar in filmski producent, ki je na novo definiral superjunaštvo in v popkulturo vpisal ikonične superjunake, kot so Spider Man, Iron Man, Maščevalci in Možje X, in vrsto let kraljeval imperiju Marvel Comics.

Poslovil se je danes v zdravstvenem centru Cedars-Sinai v Los Angelesu, v 96. letu starosti, je po poročanju Reutersa sporočila njegova hči J. C. Lee.

Stan Lee je bil pravzaprav njegov psevdonim. Rodil se je kot Stanley Martin Lieber in si nadel kratko skrivno ime, ker je "mislil, da bo nekoč napisal naslednji veliki ameriški roman", in ni hotel uporabiti svojega pravega imena na "trapastih malih stripih".

Megalomanske franšize

Svetovi njegovih superjunakov so prerasli v megalomanske franšize, takšni so denimo Spider Man, Iron Man, Maščevalci, Možje X, Varuhi galaksije, Črni panter in tako dalje. S filmi o njih so kina po vsem svetu skupno naredila 20 milijard dobička. Njegovi stripovski junaki po tekočem traku dobivajo filmske ekranizacije in so svetovne ikone z veliko večjim krogom oboževalcev, kot so samo ljubitelji stripov.

Mnogi se strinjajo, da zato, ker je Leeju uspelo iz likov izvabiti kompleksnost, humanost, skrbi in negotovosti. "Počutil sem se, kot da bi bilo zabavno vedeti več o njihovih zasebnih življenjih in osebnostih, da bi pokazali, da so človeški poleg tega, da so super," je leta 2010 povedal za NPR News.

Stripi, ki odpirajo družbena vprašanja

Stan Lee je svoje stripe od nekdaj videl kot prostor za tematizacijo družbenih vprašanj. Možje X so na primer nastali kot metafora za diskriminacijo, njegov Črni panter pa je prvi temnopolti superjunak.

Zadnja leta je ustvarjalno energijo vlagal v eno samo vejo svojega imperija POW (Purveyors of Wonder) Entertainment, in sicer Stan Lee's Kids Universe. Prek različnih medijev – stripov, televizije in digitalnih ponudnikov – je otrokom ponujal vedno nove like in vsebine.

Leta 2008 so mu v ZDA podelili najvišje mogoče državno kulturno priznanje, ameriško nacionalno medaljo za umetnost.

N. Š.