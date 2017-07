Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Romero, ki se je rodil v New Yorku, natančneje v Bronxu, očetu Kubancu in materi litvanskih korenin, je bil od leta 2009 kanadski državljan. Foto: EPA Lani so Noč živih mrtvecev digitalno restavrirali. Foto: IMDb Sorodne novice V Ljutomer prihaja kultni George A. Romero Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl kultni režiser grozljivk George A. Romero

Z zombijevsko apokalipso zaznamoval celoten žanr

17. julij 2017 ob 08:48,

zadnji poseg: 17. julij 2017 ob 10:42

Toronto - MMC RTV SLO

Pri 77 je umrl kultni režiser George A. Romero, ki je ustvaril franšizo Živi mrtveci in ki bi moral biti častni gost letošnjega Grossmannovega festivala.

Kot so sporočili njegovi predstavniki, je Romero po "kratki, a agresivni bitki" z rakom na pljučih odšel v spanju na svojem domu v Torontu, ob njem sta bili njegova tretja žena Suzanne in hči Tina. V ozadju se je vrtela glasba iz filma The Quiet Man, "enega njegovih najljubših filmov vseh časov", so še dodali.

Romero je bil koscenarist in režiser filma, ki je pred skoraj pol stoletja začel niz filmov o zombijih Noč živih mrtvecev, sledila so številna nadaljevanja, pojavili so se številni posnemovalci, ki so se želeli približati izvirniku.

Več o življenju in delu velikega režiserja preberite na tej povezavi.

Ko je omenjena grozljivka ugledala luč sveta, so film kritizirali zaradi domnevno pretirane ogabnosti, a postal je kultna klasika in je za več desetletij zaznamoval žanr filmov o zombijih in grozljivk na splošno. In čeprav se v filmu izraz "zombi" nikoli ne pojavi, je šlo za prvo upodobitev kanibalističnih na novo oživelih trupel na platnih - v prejšnjih so bili namreč zombiji še vedno živi ljudje, ki so jih začarali z vudujem.

Film je kljub skromnemu proračunu dobrih 100 tisoč dolarjev v blagajne prinesel 30 milijonov, sledilo je pet nadaljevanj, dobil je dve predelavi. Sam Romero se v filmu pojavi v vlogi novinarja, a tega ni nikjer dokumentiral. Pozneje je režiral tudi v drugih žanrih, a je uspeh Noči živih mrtvecev dosegla oziroma še presegla njegova Zora živih mrtvecev iz leta 1978, ki je zaslužila več kot 40 milijonov.

Kot omenjeno v uvodu, bi moral biti Romero častni gost 13. Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina v Ljutomeru, a so organizatorji nekaj tednov pred začetkom sporočili, da je "največji in najvplivnejši sodobni režiser grozljivk", kot so ga opisali, svoj obisk zaradi zdravstvenih težav odpovedal. Režiser je nesojenim gostiteljem in vsem oboževalcem poslal posebno sporočilo, ki si ga oglejte v priloženem videoposnetku.

Sad to hear my favorite collaborator--and good old friend--George Romero has died. George, there will never be another like you. — Stephen King (@StephenKing) July 16, 2017

Romero has passed away. Hard to find words right now. The loss is so enormous. — Guillermo del Toro (@RealGDT) July 16, 2017

A. K.