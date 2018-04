Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Upravno sodišče je ocenilo, da lahko Festival Ljubljana prireditve, ki jih je doslej organiziral v križevniški cerkvi, izpelje tudi drugje in tokrat v celoti potrdilo odločitvi ministrstva za kulturo. Foto: BoBo Osebno sem z odločitvijo sodišča silno zadovoljen, zavedamo pa se, da smo dobili vrnjeno le cerkev, zato se v kulturni program, ki poteka v preostalem kompleksu Križank, ne smemo vmešavati in se tudi ne bomo. Festivalu Ljubljana smo pripravljeni cerkev dajati v najem, a bomo mi odločali, katere prireditve so lahko v njej. Takšne, ki bi bile naperjene proti Cerkvi, zagotovo ne. Janko Štampar Sorodne novice Križevniška cerkev odromala nazaj v roke križniškega redu Cerar: Računi denacionalizacije bodo šele izstavljeni Ob 300-letnici obnove cerkve Marije Pomočnice Dodaj v

Upravno sodišče: Križevniška cerkev pripada križnikom, ne Festivalu Ljubljana

O odločitvi sodišča je prvi poročal Dnevnik

21. april 2018 ob 13:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Upravno sodišče je zavrnilo pritožbo Mestne občine Ljubljana (Mol) in Festivala Ljubljana ter potrdilo dobro leto stari odločitvi ministrstva za kulturo, da je treba križevniško cerkev po 26 letih denacionalizacijskega postopka vrniti v last in posest križniškemu redu. S cerkvijo v kompleksu ljubljanskih Križank trenutno upravlja Festival Ljubljana.

Upravno sodišče je ocenilo, da lahko Festival Ljubljana prireditve, ki jih je doslej organiziral v križevniški cerkvi, izpelje tudi drugje in tokrat v celoti potrdilo odločitvi ministrstva za kulturo, poroča današnji Dnevnik.

Pravni naslednik komende nemškega viteškega reda

Križniški red je sestavni del Rimskokatoliške cerkve in pravni naslednik komende nemškega viteškega reda, ki mu je bila cerkev Device Marije pomočnice v Križankah matična cerkev do 31. decembra 1949, ko so jo podržavili.

"Osebno sem z odločitvijo sodišča silno zadovoljen, zavedamo pa se, da smo dobili vrnjeno le cerkev, zato se v kulturni program, ki poteka v preostalem kompleksu Križank, ne smemo vmešavati in se tudi ne bomo. Festivalu Ljubljana smo pripravljeni cerkev dajati v najem, a bomo mi odločali, katere prireditve so lahko v njej. Takšne, ki bi bile naperjene proti Cerkvi, zagotovo ne," je za časnik povedal prior križniške cerkve Janko Štampar.

Izjemen ambient in akustika cerkve

Na Festivalu Ljubljana so večkrat poudarili, da v kompleksu Križank za svojo dejavnost potrebujejo tudi križevniško cerkev, med drugim za vaje, in izpostavili izjemen ambient ter akustiko cerkve, zaradi katerih je ne more nadomestiti noben drug prostor.

Zgodba sega v 90. leta

Križniški red je denacionalizacijski zahtevek za vrnitev zaplenjenega premoženja v naravi vložil leta 1992. Leta 1995 je ministrstvo za kulturo izdalo odločbo o vrnitvi cerkve v naravi in zavrnilo zahtevo za vrnitev v naravi preostalega kompleksa Križank. Leta 1998 pa je vrhovno sodišče v upravnem sporu razveljavilo odločbo, s katero je ministrstvo cerkev vrnilo v naravi, za druge nepremičnine pa križnikom prisodilo odškodnino.

Leta 2014 je ministrstvo križniškemu redu za cerkev določilo odškodnino v obliko obveznic, zavrnilo pa zahtevo za njeno vračilo v naravi, nakar so križniki sprožili upravni spor. Upravno sodišče je tožbi križniškega reda ugodilo in zadevo vrnilo ministrstvu v ponovno odločanje. Ministrstvo je nato lani ponovno cerkev vrnilo v last in posest križniškemu redu, Mol in Festival Ljubljana pa s pritožbo na upravnem sodišču nista uspela.

Festivalu Ljubljana ostane še vrhovno sodišče

Festivalu Ljubljana, ki kompleks Križank upravlja od leta 1955, kot naslednja pritožbena instanca ostane vrhovno sodišče.

N. Š.