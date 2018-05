V Dresdnu na ogled slovenska kulturna dediščina v obliki 38 fotografij

Fotografska razstava I Feel Slovenia. I Feel Culture.

27. maj 2018 ob 18:22

Dresden - MMC RTV SLO, STA

V Dresdnu je do 8. junija na ogled razstava I Feel Slovenia. I Feel Culture, 38 fotografij priznanih slovenskih fotografov po izboru vladnega urada za komuniciranje in ministrstva za kulturo.

Postavitev predstavlja bogato kulturno dediščino Slovenije, od čipkarstva in neandertalčeve piščali do Postojnske jame in solkanskega mostu.

Navdušuje in preseneča

"Slovenija je dežela, ki s svojo kulturno dediščino navdušuje in preseneča: na njenem ozemlju so našli najstarejše kolo z osjo na svetu. V Sloveniji je največji kamniti most na svetu - solkanski most. Ljubljana je del mreže 20 secesijskih mest sveta. Jože Plečnik je dal naši prestolnici arhitekturni duh večnosti. Rudnik živega srebra v Idriji, ki je danes muzej, je vpisan v Unescov seznam svetovne dediščine, Škofjeloški pasijon pa v Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva in še bi lahko naštevali," so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Nagovarja s fotografijo in spremljajočim besedilom

Obiskovalca razstava nagovarja s fotografijo in spremljajočim besedilom ter ga vabi, da še bolj spozna kulturno dediščino Slovenije in jo začuti, so še zapisali na uradu. Fotografije se tematsko dotikajo različnih tem, ki so inovativno predstavljene skozi ujete trenutke slovenskih fotografov. Motive, ki jih lahko najdemo na fotografijah, opisujejo kot odraz temeljev slovenske samobitnosti, kulturne krajine, duhovne razsežnosti bivanja, prvinske kultura bivanja, slovenske simbolnosti, prostora svetovne zgodovine, živih in živahnih muzejev bivanja, tehnične dediščine, festivalov in glasbe.

Ujemanje in spoštovanje kulturnih različnosti

Kot so pojasnili na uradu, Slovenija gradi svojo identiteto na izredno bogati kulturni dediščini. Slovenska družba in kultura sta zaradi italijanskega baroka, dunajske secesije, panslavizma in še marsikaterega kulturnega vpliva, ki ni avtohton, veliko bogatejši, kot bi bili brez teh vplivov. In prav zato nas "kot narod družita in bogatita prav ujemanje in spoštovanje kulturnih različnosti, ki jih razumemo, negujemo in razvijamo kot svoje".

Razstava je bila na ogled v Varšavi od 20. do 29. junija 2017 (spodaj si lahko ogledate video o varšavski postavitvi), v Pragi od 3. do 20. julija 2017 in na Bledu od 30. avgusta do 18. septembra 2017.

