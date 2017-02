Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V ospredju drame je Anina (Vesna Milek) intimna zgodba, ko izgine njen tajkunski mož Sašo (Dejan Spasić). Foto: Promocijsko gradivo Film je kritičen do dejstva, da se tajkuni pogosto izognejo kazni in odpira vprašanje o tem, kdo so tisti, ki v državi zares vlečejo niti iz ozadja. Foto: Promocijsko gradivo Denis Avdić nastopa v vlogi receptorja. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V kinematografe prihaja drama Anina provizija s "tajkunsko zgodbo"

V glavnih vlogah Vesna Milek in Dejan Spasić

14. februar 2017 ob 21:06

Kriminalna drama Anina provizija v režiji Igorja Šmida se dotika aktualnega slovenskega fenomena tajkunov in škandalov. V ospredju je intimna zgodba Ane, žene tajkuna Saša, ki o njegovih poslih ne ve ničesar.

Fotografka in oblikovalka Ana je samostojna ženska, ki si sama služi kruh, kljub temu, da je njen mož uspešen podjetnik, a le na videz. Protagonistka začne osebno dramo doživljati, ko njen mož Sašo zabrede tako globoko, da izgine neznano kam. Po njegovem izginotju skuša Ana razumeti, kaj stoji za policijsko preiskavo in moževimi posli, hkrati pa postane žrtev izsiljevanja. Skupaj s hčerko Lino tako postaneta izobčenki, čeprav sta nedolžni.

Film, ki bi govoril zgolj o medijsko odmevnih tajkunih, bi lahko bil kar nadaljevanka, a bolj zanimiv vidik je doživljanje tajkunove žene, ki ni ničesar kriva, je po filmski projekciji za novinarje pojasnil scenarist Marcel Buh. Film je kritičen tudi do dejstva, da se tajkuni pogosto izognejo kazni in odpira vprašanje o tem, kdo so tisti, ki v državi zares vlečejo niti iz ozadja.

Za Buha so pomembne tudi usode stranskih likov, denimo inšpektorja Šemeta (Janez Škof), ki čez noč izgubi službo ali pa tožilke (Jana Morelj), ki jo skušajo podkupiti. "Verjetno so to stvari, ki se dogajajo. V film sem poleg intimne usode Ane želel vključiti tudi današnjo stvarnost," je dejal scenarist.

"Delo na filmu pravi tobogan"

Režiser Igor Šmid je bil z igralsko zasedbo, ki jo je tvorila kombinacija uveljavljenih igralskih imen in nekoliko manj znanih filmsko igralskih obrazov, zelo zadovoljen. "Delo na filmu je bil pravi tobogan. Strukturi sem skušal vdihniti čim več mesa in krvi," je dejal Šmid, ki je imel za vlogo Ane takoj v mislih Vesno Milek. Ta si je nekoč želela postati igralka, a je pristala v novinarskih vodah. Nekaj izkušenj z igranjem ima sicer že od prej, saj je nastopila v filmih Carpe Diem ter Desperado tonic.

Na vprašanje, kako je bilo igrati glavno vlogo, je Milekova v šali odvrnila, da se je nanjo "pripravljala že vse življenje". "Odločila sem se, da bom to jaz, z zgodovino Ane, ki je izgubila oba starša v prometni nesreči in je samorastnica, zaščitila pa se je s tem, da se je zaljubila v Saša, ki ji je nudil varnost, hkrati pa je bil bohem, tako kot ona. A do točke, ko se je njun zakon začel spreminjati," je pojasnila način izbire pristopa k vlogi.

Vlogo tajkuna Saša, ki ogrozi življenje žene Ane in hčerke Line, igra Dejan Spasić, ki verjame, da je vsakdo v življenju storil nekaj, kar ni bilo v redu in skuša to zakriti. "Pomembno je, da se lahko kot igralec s tem poistovetiš in spelješ na svoj mlin," je povedal o pripravah na vlogo.

Njuno hčerko Lino je igrala Rebeka Počivavšek, ki ji bo snemanje ostalo v lepem spominu. Vesna Milek je dodala, da sta se v vlogah matere in hčere dobro ujeli. V filmu med drugimi nastopajo še: Lado Bizovičar, Boris Cavazza, Jana Morelj, Valentina Plaskan, Janez Škof in Denis Avdić.

Film bo v Koloseju premierno prikazan 22. februarja.

