V losangeleški vili Thomasa Manna bodo odslej bivali mladi nemški štipendisti

Odprtja se je udeležil nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier

19. junij 2018 ob 10:04

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

V Kaliforniji na obrobju Los Angelesa so danes odprli nekdanjo vilo nemškega pisatelja in Nobelovca Thomasa Manna, preurejeno v rezidenco za mlade nemške štipendiste.

Odprtja vile v prestižni losangeleški soseski Pacific Palisades na naslovu San Remo Drive 1550, kjer je družina Mann živela od leta 1942, se je udeležil tudi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier.

S predsednikom tudi Frido Mann

Steinmeier se je odprtja udeležil v sklopu svojega tridnevnega obiska Kalifornije, z njim pa je bil tudi pisateljev 77-letni vnuk Frido Mann, ki je v vili s starimi starši in bratom preživel nekaj let v otroštvu.

Vilo nemškega pisatelja in Nobelovega nagrajenca Manna je leta 2016 Nemčija kupila, da bi jo rešila pred morebitnim uničenjem. Hiša namreč ni bila spomeniško zaščitena, zato se je pojavila bojazen, da jo bo kupil kakšen zasebnik, ki jo bo porušil in nadomestil z novogradnjo.

Hiša nemškega izseljenstva

Steinmeier je za Süddeutsche Zeitung takrat še kot nemški zunanji minister povedal, da je bila hiša Thomasa Manna neke vrste hiša nemškega izseljenstva. V tem duhu so tudi sami želeli oživiti Mannovo vilo. V njej so svojo domovino našli številni Nemci, med drugim Bertolt Brecht in Bruno Frank, ki so se skupaj borili za boljšo prihodnost Nemčije in za bolj odprto družbo.

Gostja na posesti je bila med drugim tudi takrat 14-letna Susan Sontag, ki je desetletja pozneje svoj spomin na čajanko leta 1947 popisala v New Yorkerju: "Vznemirljivo je bilo biti v istem prostoru s Thomasom Mannom ... Slišala pa sem tudi klic sirene prve zasebne knjižnice, kar sem jih kdaj videla."

Pobeg iz nacistične Nemčije

Družina Mann je tam živela od leta 1942, domovino pa so zapustili že leta 1933, po Hitlerjevem vzponu na oblast. Živeli so v Franciji, Švici in ZDA, tam so ostali kar desetletje, za tem pa odšli v Švico. Življenje v izgnanstvu jih je močno zaznamovalo.

Thomas Mann se je leta 1875 rodil v ugledni družini lübeškega trgovca in patricija. Leta 1929 je prejel Nobelovo nagrado za književnost za svoj prvi roman Buddenbrookovi, ki je izšel leta 1901. V vili v Los Angelesu je Mann med drugim napisal romana Doktor Faustus ter Jožef in njegovi bratje.

